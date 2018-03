Regresa tras 10 años "Cuaderno de Tormentas", arrebato juvenil de David Rubín

La rebeldía de la juventud hizo que con 26 años el historietista gallego David Rubín creara "Cuaderno de Tormentas", un "arrebato juvenil de alguien que quiere comerse el mundo" que ahora, convertida ya en una obra de culto entre los autores españoles, regresa diez años después de su primera edición.

Corría el año 2008 y fue la editorial Planeta-DeAgostini la que apostó por este título -agotado desde hace años- nacido de un joven Rubín (Ourense, 1977) que tenía hambre de hacer un libro que no se "pareciera en nada" a lo que él veía en las librerías de España.

Y solo tuvo que mirar a su interior y sacarse los miedos y las frustraciones provocados por una "crisis profesional" para crear una obra que vuelve ahora con un nuevo coloreado y material extra de la mano de la editorial Astiberri.

"Pasé de ser un chaval que trabajaba para fanzines a de repente ver que tenía expectativas de terceras personas sobre mi trabajo. No sé si por la juventud del momento o por falta de madurez no lo supe gestionar y me bloqueó, pero ese bloqueo no fue, ahora que lo veo, negativo", cuenta.

No, no lo fue, sino que, según añade, le llevó a hacerse "un montón de preguntas" sobre sí mismo, sobre su trabajo, sobre donde quería llegar: "Y me enfrenté a muchos de miedos y dudas, esos que de alguna manera tenemos todos los que nos dedicamos a crear".

Por eso, el nuevo lector encontrará en "Cuaderno de tormentas. Crónicas de los deambulares por Ciudad Espanto" a un desgarrado Rubín que se abre en canal para contar de qué va la búsqueda de la inspiración, cómo es el camino de la creación o cómo de peligroso puede ser confiar siempre en las musas para encontrar historias.

Un contenido repleto de crítica, principalmente a él mismo, según reconoce, y al que le dio forma en la Ciudad Espanto, que es una "metáfora gigante" de esos "miedos o esas dudas" que le gustan o no de su profesión. Una urbe llena de fantasmas en las que se pueden encontrar referencias a "Fausto", "El Mago de Oz" o "Cuento de Navidad".

Con un personaje lleno de parecidos al propio autor, el regreso a las librerías de este cómic agotado hace años ha proporcionado al autor de otras obras como "Beowulf" "muchas alegrías" porque está viendo cómo "chavales jóvenes y autores consagrados" le cuentan que esta lectura "les ayudó a tomar conciencia de sí mismos con respecto a la creatividad y enfrentarse mejor a su carrera".

En cuanto a los cambios y novedades de esta edición, este "gallego por los cuatro costados" ha vuelto a colorear toda la obra pero no ha tocado el dibujo porque cada libro que publica es "como una especie de punto en el camino del mapa que va marcando" la trayectoria de un artista.

"Sería un poco traicionar la memoria de ese punto y el por qué estoy ahora aquí, y estoy aquí por una suma de libros. Pero en cambio el hecho de cambiar el color me ayudó a ver estas páginas de hace 10 años otra vez como algo nuevo, aunque el David Rubín de ahora se siente identificado con estas páginas de 2008. Y también es un plus para los lectores porque les estoy ofreciendo todo lo que he aprendido en estos diez años", expresa.

Y ese aprendizaje le lleva a adelantar que ya tiene un guión escrito con una trama "mucho más despojada" que la que escribió hace una década.

"Espero sacar tiempo de aquí a dos años para poder dibujarlo porque creo que es lo mejor que he escrito hasta ahora. Es de una desnudez con mucha menos metáfora, menos explícita y más dura que 'Cuaderno de Tormentas' y hablo de otros temas más acordes con la edad que tengo ahora", concluye.