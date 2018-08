Reik se alía con Maluma: "El impacto del movimiento urbano es inevitable"

El grupo mexicano Reik, que presentó hoy su single con el colombiano Maluma "Amigos con derechos", continúa explorando los ritmos de la música urbana y subrayó en una entrevista con Efe la huella y la repercusión que están consiguiendo en todo el planeta estilos como el reguetón.

"Es inevitable el impacto que ha tenido en el mundo todo este movimiento urbano con sus diferentes estilos. Maluma con el suyo, J Balvin con el suyo. Hasta el grado de que escuchas un 'Sorry' de Justin Bieber y tiene esos 'beats' que vienen con el impacto de lo latino", explicó uno de los integrantes de Reik, Julio Ramírez.

"Entonces, te empieza a gustar y piensas: ¿Cuál es nuestra interpretación de esto? Fue una sugerencia de nuestro mánager y, al principio, no estábamos seguros porque estábamos fuera de nuestra zona de confort", añadió sobre el reto de pasar de su tradicional identidad pop y de baladas a abrazar los ritmos urbanos.

"Amigos con derechos" supone la unión de los mexicanos con toda una estrella del reguetón como Maluma.

"Creo que la canción es súper linda. Le tenemos muchísima fe. Creo que la banda está en muy buen momento y, pues, Maluma está con todo también", dijo el cantante de Reik, Jesús Navarro, en entrevista con Efe en Los Ángeles (EE.UU.).

Los mexicanos ya lanzaron este año "Me niego", un tema en el que experimentaban con la música urbana de la mano de Ozuna y Wisin.

"Amigos con derechos' es una canción muy pop, mucho más pop que 'Me niego'. Se acerca más a lo viejo de Reik, pero sigue siendo una canción súper actual, súper 2018", opinó Navarro.

"Ahora quisimos hacer lo mismo con Maluma: aportar nuestra versión de lo que podría ser nuestro urbano. Y seguramente eso va a ir evolucionando, pero creo que fue importante mantener esa raíz de tener letras dedicables, con melodías que se puedan cantar muy al estilo Reik", añadió Ramírez.

Bibi Marín, el tercer vértice del triángulo de Reik, habló sobre el desafío artístico que supone, para una banda con más de una década de música a su espalda, experimentar con un género diferente.

"Lo mantiene todo como muy fresco y muy interesante porque también, de alguna manera, pues es bien monótono tocar lo mismo y con el mismo enfoque por diez o quince años", dijo.

"Está siendo divertido. Esta nueva etapa no sabemos qué tan permanente va a ser, no sabemos si es transitoria. Lo que sí sabemos es que siempre hemos querido ir cambiando, experimentando, sorprendiéndonos a nosotros mismos y a nuestro público", agregó.

Además, los componentes de Reik se mostraron asombrados del ambiente de compañerismo que, en su opinión, reina en la música urbana.

"No es necesariamente que haya más buena onda o menos en un lado que otro, pero sí, estas ganas no solo de ayudar sino de participar de todo lo que están haciendo los demás tiene resultados bien positivos", dijo Marín.

Navarro contrapuso esta situación con el mercado "mucho más celoso" del pop que se encontraron en sus inicios.

"Definitivamente hay un rollo de humildad que nosotros no vimos en el pop (...). En el mundo urbano nadie nos ha dicho que no. No nos interesa colaborar contigo, no tienes suficiente tiempo, no tienes suficiente credibilidad. Todas esas cosas sí las oímos en el mundo del pop", argumentó.

Por último, Ramírez abordó las críticas y rechazos que reciben estilos como el reguetón.

"Muchas veces creces con ciertas opiniones muy específicas y no sales de tu cajita. Y juzgamos antes de ni siquiera enterarnos de lo que vamos a juzgar. Creo que con la música es similar. A veces escuchas una canción machista o misógina y dices: 'Ah, es que todo el reguetón es así'. No, no es cierto. Hay miles de ramas", indicó.

"Nosotros lo que decidimos hacer es perderle el miedo al cambio (...) A veces tienes miedo de perder lo que fue, de una relación, de una música, de una etapa de tu vida. Porque dices: 'Ya, nunca va a estar ahí otra vez'. Pero nosotros no, estamos gozando y hemos llegado a lugares a los que pensábamos que nunca íbamos a llegar", concluyó.