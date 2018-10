El Reina Sofía y la Filmoteca dedican un ciclo al cineasta chino Wang Bing

El museo Reina Sofía y la Filmoteca Española acogerán del 4 de octubre al 17 de noviembre la primera retrospectiva en España del cineasta chino Wang Bing, la muestra "más completa hasta la fecha" sobre esta figura "fundamental para entender la China moderna".

El ciclo "Wang Bing. Vidas despojadas, vidas resistentes" se inaugurará el 4 de octubre en el Reina Sofía con una clase magistral, y, al día siguiente, en el cine Doré con el estreno mundial de la película "Beauty Lives in Freedom, Gao Ertai", que el propio director presentará.

Según informa el museo, la programación incluye 20 películas, entre ellas dos cintas inéditas en España que han sido "apenas exhibidas" por su extensa duración, "15 hours", de 900 minutos, y Dead Souls", de 480.

Wang Bing (Xian, China, 1967) retrata con una "crudeza y una belleza sin paliativos" a los excluidos de la transformación económica china de las últimas décadas, explica el Museo.

Su obra, añade, supone una "meditación profunda" sobre la historia, las paradojas de la "ruina industrial" y el sufrimiento causado por el "inexorable progreso" de la China moderna.

El ciclo, comisariado por Chema González y Carlos Reviriego, proyectará películas como "Three sisters", "The Ditch", "Til Madness Do Us Part" o "Bitter Money".