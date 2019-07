"El Reino", primera película española finalista en los Premios LUX del PE

"El Reino" (2018) es la primera película española finalista en los Premios LUX del Parlamento Europeo (PE), que ha seleccionado otras dos cintas como candidatas a este galardón que se otorgará el 27 de noviembre próximo.

El largometraje hispanofrancés de Rodrigo Sorogoyen competirá junto a "Cold Case Hammarskjöld", una coproducción de Dinamarca, Noruega, Suecia y Bélgica; y "God exists, Her Name is Petrunija", coproducida por Macedonia del Norte, Bélgica, Croacia y Eslovenia, informó el PE.

Desde que la Eurocámara creó este premio en 2007, es la primera vez que una película española llega a la última fase de selección.

Inspirada en la trama de corrupción española Gurtel y el "caso Bárcenas", "El Reino" ("The Realm") narra la historia de un político corrupto en una comunidad autónoma que se desmarca de su partido para ayudar a un amigo involucrado en una trama de corrupción.

El largometraje de Sorogoyen fue una de las películas más premiadas en la última edición de los Premios Goya, con siete galardones otorgados a la dirección -Rodrigo Sorogoyen-, actor principal -Antonio de la Torre-, secundario -Luis Zahera-, montaje, guion original, música original y sonido.

Su competidora "Cold Case Hammarskjöld" aborda la investigación de la muerte del Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjöld, cuyo avión se estrelló en 1961 en Rodesia del Norte -actual Zambia-, mientras que "God exists, Her Name is Petrunija" cuenta la lucha de una mujer que es arrestada por transgredir las tradiciones de un pueblo de Macedonia del Norte en un contexto en el que la Iglesia ejerce presión sobre la Policía.

Las tres finalistas han sido seleccionadas de entre diez largometrajes europeos, entre los que se encuentran la polaca "Kler"; la coproducción de Francia, Grecia y Serbia "Her Job"; el largometraje de Macedonia del Norte "Honeyland"; la francesa "Las invisibles"; la producción británica "Ray & Liz"; la alemana "Systemsprenger"; y la producción de Rusia, Estonia y Francia "The Man Who Surprised Everyone".

El ganador de los premios LUX se anunciará en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo el próximo 27 de noviembre, durante la sesión plenaria de ese mes.

El objetivo de este galardón es poner en valor las películas de producción europea que mejor promuevan los valores de la UE.

Los tres largometrajes finalistas se subtitularán en las 24 lenguas oficiales de la UE y la ganadora se adaptará, además, a personas con dificultades visuales o auditivas.