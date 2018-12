Relax y divertirse, la receta de Carmen Maura a los estudiantes de arte dramático

Ni grandes métodos de interpretación ni oscuros secretos profesionales, las recetas que ha ofrecido hoy Carmen Maura a un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla son tan sencillas como relax, "que jugar a esto te divierta" y "lo que hagas te lo creas".

Son consejos a tener en cuenta viniendo de quien nunca estudió en una escuela de teatro o cine, pese a que le hubiera encantado para "ir con mi carpeta" y "estar con gente que quisiera hacer lo mismo que yo". Empezó en cafés cantantes con 25 años y dos hijos -tampoco cree que nunca sea tarde-; y lleva 48 años de carrera por la que esta noche recibirá el premio de honor de la Academia del Cine Europeo.

La actriz madrileña ha compartido esta mañana una hora y media con los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla en el marco de las actividades de los 31 Premios de Cine Europeo que se entregan esta noche en la ciudad, con un entusiasmo por compartir su experiencia en su profesión que la ha llevado a afirmar que es el acto "que más me apetece de todo esto" y lamentar no haberlo podido hacer coincidir con la llegada a Sevilla con la gira de su última obra, "Las golondrinas", aunque promete que volverá con ella.

Como si no tuviera 150 películas a sus espaldas -españolas, francesas, e inglés o en Latinoamérica-, cuatro premios Goya, un César, el premio a la Mejor actriz en Cannes, Berlín y Venecia, y dos premios de la Academia del Cine Europeo, Carmen Maura ha aprovechado su encuentro con los futuros actores, directores, escenógrafos o guionistas para desmitificar "las genialidades de este trabajo".

"Si se te da bien, no es tan difícil, es difícil por lo que hay que aguantar", afirma.

Y es que la clave, aventura, es "estar preparada para cualquier caso" y hacer cada pequeño papel o sustitución creyéndo en lo que haces porque "nunca sabes quién te va a ver", aunque "cada uno tiene que llegar a creer lo que hace con su truco personal, esto no es una regla, el secreto está en jugar".

A Carmen Maura no se le caen los anillos por contar que en sus inicios hizo "un montón de sustituciones" en los cafés cantante y películas "con muy poca categoría", que en el programa de entrevistas en televisión que la lanzó a la fama "trabajaba todo con guion, hasta si me trabucaba" o que no es partidaria de acudir a experiencias personales cuando el papel exige llorar y prefiere su "barrita" para los ojos, que no oculta al equipo.

También que en este oficio "es muy importante el carácter, hay que aprender a tragar, a controlar, a obedecer, que no es fácil, y la mano izquierda porque hay directores a los que es mejor no decirles que se te ocurre nada, si se te ocurre lo haces y a ver si cuela".

Y que ni hay que venirse abajo por los rechazos de los casting ni "hay que hacer mucho caso" a las críticas "ni las buenas ni las malas", para lo que pone como ejemplo que su aclamada interpretación en "Volver" fue "el papel más cómodo que he hecho en mi puta vida".

Y es que, con la autoridad que da la experiencia, Carmen Maura asegura que lograr o no un papel o ganar un premio "depende tantísimo de la suerte, que es lo más ingrato de este trabajo, y la suerte viene con el relax".

También ayuda "no desear demasiadas cosas" y estar dispuesta a pequeños y grandes trabajos porque "es mejor trabajar que no trabajar. A mí me ha venido bien no ser demasiado exigente".

"Lo fundamental es que jugar a esto te divierta porque es un juego, a mí me ha ayudado mucho para no volverme loca, porque para mí ha sido mucho más difícil vivir que ser actriz", ha dicho Maura ante un grupo de estudiantes ensimismados que la han preguntado por la importancia de los idiomas, los métodos, las diferencias entre cine y teatro, lo que supone la televisión o las relaciones entre los artistas y los técnicos en esta profesión.

Por Laura Blanco