"Remember Me" le da a "Coco" el Óscar a la mejor canción

"Remember Me", el tema firmado por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez perteneciente a la banda sonora de la película de animación "Coco", se llevó hoy el Óscar a la mejor canción en la 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Kristen Anderson-Lopez afirmó sobre el escenario que sus rivales en este apartado de los Óscar eran un grupo de "compositores increíbles".

"No sólo somos (una categoría) diversa, sino que también estamos cerca del cincuenta-cincuenta en términos de representación de género", añadió la compositora, una declaración feminista que suscitó grandes aplausos entre el público.

Anderson-Lopez aseguró que viendo una categoría con una igualdad entre hombres y mujeres como esta ayuda a "imaginar un mundo en el que todas sean así".

La música es una parte fundamental en la aclamada cinta de Pixar "Coco", que está inspirada en la cultura mexicana y en el Día de Muertos.

"Remember Me" derrotó en los Óscar a las canciones "Mighty River", de "Mudbound"; "Mystery Of Love", de "Call Me by Your Name"; "Stand Up For Something", de "Marshall", y "This Is Me", de "The Greatest Showman".

El matrimonio formado por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez ya había ganado un Óscar gracias a la canción "Let It Go" del filme animado "Frozen" (2013).

En la gala celebrada hoy en el teatro Dolby de Los Ángeles, los mexicanos Natalia Lafourcade y Gael García Bernal junto al estadounidense con ascendencia mexicana Miguel se encargaron de interpretar en directo "Remember Me".

Se trata del segundo galardón para "Coco", después de que también se hiciera esta noche con el reconocimiento a la mejor cinta animada.