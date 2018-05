Un 'Resu' con Kiss y Scorpions generará un impacto de 13M en A Mariña (Lugo)

Con grupos como Kiss, Scorpions, Megadeth o Prophets of Rage -formado por miembros de Rage Against The Machine- en el cartel de este año, el Resurrection Fest 'Resu' de 2018, que se celebrará entre los días 11 y 14 de julio en la localidad lucense de Viveiro, generará en la comarca de A Mariña un impacto económico de "13 millones de euros", según sus organizadores.

Fue uno de los datos que aportó hoy el director del festival, Iván Méndez, durante la presentación de esta nueva edición del Resurrection Fest en la Diputación Provincial de Lugo, donde estuvo acompañado por el presidente de la institución, Darío Campos, y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.

Con el reto de superar los casi 87.000 espectadores que congregó el pasado año, el 'Resu' presenta este año un cartel formado por un centenar de artistas, explicó Méndez, quien recordó que "hay pocos festivales en España" que puedan presumir de "una trayectoria" similar en solo "trece años" de vida.

De hecho, precisó que el festival generará en su área de influencia un total de 2.000 puestos de trabajo, "entre directos e indirectos".

Durante su intervención, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, recordó que el Ayuntamiento se "implicó y sigue haciéndolo" con un festival que significa mucho para la localidad, mientras que "otros que ahora se quitan fotos" en el Resurrection Fest no arrimaron el hombro "inicialmente".

Loureiro destacó esa colaboración municipal para que todo salga bien y que Viveiro esté a la altura de las circunstancias ante una cita de estas características, mediante la adecuación de espacios públicos, con personal para ayudar a acomodar a los visitantes y con un plan de seguridad para que la gente pueda disfrutar con tranquilidad del festival.

Además, la regidora local quiso agradecer a la ciudadanía de Viveiro su comprensión y su "tolerancia" durante los días en los que se celebra el 'Resu', porque la localidad sufre una auténtica invasión de visitantes.

A esas "más de 85.000 personas" que asistieron a esta cita en los últimos años también se refería el presidente de la Diputación, Daría Campos, quien recordó que estamos "el mejor festival de Galicia y uno de los más potentes del país", un éxito al que la institución provincial contribuye con una aportación económica de 130.000 euros.

Además de Kiss, Scorpions, Prophets of Rage y Megadeth, se suman también al cartel grupos como Ghost, Volbeat, Paradise Lost, Sick of It All, Wolves In The Throne Room, Eyehategod, Turnstile, Toundra, Authority Zero, Wolfbrigade, Stray From The Path, Oni, Crystal Lake, Process of Guilt, Cuchillo de Fuego o Rise to Fall, entre otros.

Los organizadores destacan que Prophets of Rage presentará su primer disco, con las voces de Public Enemy y Cypress Hill, además de "cantar todos los himnos de sus bandas", mientras que Ghost "pisará por primera vez Viveiro" y lo "hará en una única fecha exclusiva para toda la península".

Con respecto a Megadeth, subrayan que "vuelven" al Resurrection después de "haber sido cabezas absolutos" del cartel de la edición de 2014.

Además, por "primera vez en la historia una de las bandas más famosas del mundo del rock", como es la norteamericana Kiss, "estará en Galicia", para "encabezar el día grande del festival", el sábado 14 de julio.

"Los americanos vendrán desde Estados Unidos explícitamente para tocar en España, en una de sus pocas" actuaciones "a nivel mundial" en 2018 y ofrecerán "en Viveiro el concierto más especial hasta la fecha" de "todas sus visitas" a nuestro país, "con su producción completa y de larga duración", precisan los promotores del festival.

Asimismo, anuncian que habrá "una sorpresa muy especial" en el festival relacionada "con esta actuación" y reiteran que será "todo un orgullo" para el Resurrection Fest tener a "Gene Simmons, 'The Demon', Paul Stanley y al resto de la banda encabezando el día más grande del festival".

En alusión a Scorpions, subrayan que "otra de las bandas más influyentes de la historia del rock estará también en Viveiro y encabezará" el cartel del viernes -día 13 de julio-.

"Por petición popular", también estará Corey Taylor en Viveiro y, dado que su "otra banda, Slipknot está de descanso", el festival contará con la "única fecha en España de Stone Sour", que también será "uno de los platos fuertes del cartel", con la presentación de su último disco 'Hydrograd'.

En lo referente a otros géneros, como el metal extremo, tienen confirmada su presencia Ministry, At the Gates, Overkill, Alestorm, Thy Art is Murder, Exodus, Suffocation, Leprous o Igorrr.

En el escenario de punk y hardcore tocarán Anti-Flag, Zebrahead, Riot Propaganda, Cancer Bats, Sticks To Your Guns, Voodoo Glow Skulls, Evergreen Terrace o Rise of The Northstar.

Como "propuesta alternativa", también estará The Quemists, con su "mezcla de drum'n bass y música electrónica para montar una fiesta por todo lo alto".

Hasta un total de cien bandas tocarán en esta nueva edición del 'Resu', en el que también habrá una notable representación de bandas nacionales, como Riot Propaganda, The Wizards, Somas Cure, Imperial Jade, Teksuo, Against The Waves, Trono de Sangre, Boneflower, Ósserp o Malämmar.