Revelan las primeras imágenes de Keanu Reeves en su regreso a "Bill & Ted's"

Keanu Reeves y Alex Winter han comenzado a filmar la tercera entrega de la saga de los eternos adolescentes "Bill & Ted's", como lo demuestran las primeras fotografías oficiales reveladas este martes 30 años después de la primera película.

En las imágenes publicadas por Orion Pictures de "Bill & Ted: Face The Music" se pueden ver a Reeves y Winter en los personajes de Ted "Theodore" Logan y Bill S. Preston dentro de una cabina telefónica, aparentemente la misma que les permitía viajar en el tiempo.

En esta entrega Bill y Ted vuelven a tener una "excelente aventura", como han dicho los encargados del firme, y así queda comprobado en el primer vistazo con unas expresiones que siguen iguales a las de la película de 1989 y su secuela de 1991.

Otra foto muestra a Samara Weaving y Brigette Lundy-Paine, quienes serán las hijas de Bill y Ted, respectivamente, y al cantante Kid Cudi, quien se interpretará a él mismo.

Según ha explicado Chris Matheson, uno de los creadores de la saga, en la nueva cinta, que se estrenará el 21 de agosto de 2020, Bill y Ted siguen intentando hacer música con su banda Wyld Stallyns, la cual, según les dijeron en la primera película, inspirará a la sociedad utópica del futuro y en eso han estado desde entonces.

"Ahora un emisario del futuro llega y les dice que tienen que hacerlo de inmediato. La realidad desaparecerá en 80 minutos", reveló Matherson al semanario Entertainment Weekly. Bill y Ted contarán con la ayuda de sus hijas y otros miembros de sus familias.

La confirmación gráfica de que el proyecto está sobre ruedas encendió las redes sociales, en las que los fans de Reeves aprovecharon para recordar que entre 2020 y 2021 el actor repetirá tres de sus personajes más queridos.

Además de Ted, Reeves interpretará a Neo en "The Matrix 4" y a John Wick, en "John Wick: Chapter Four".

Asimismo, el año que viene aparecerá como Sage en "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run".