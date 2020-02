"Revolución en la tienda de animales" de Ana Juan, cuento atípico y necesario

Aunque nunca soñó ser una ilustradora infantil, los libros de Ana Juan destinados a los más pequeños se convierten en lecturas obligatorias no solo para ellos, sino también para los mayores, como así sucede en una "aventura de chiquillos" como "Revolución en la tienda de animales".

Ana Juan nos recibe en su estudio, un espacio donde arrancarse a soñar es un ejercicio de lo más sencillo, porque el ambiente atrapa y seduce a partes iguales. Y es ahí donde esta mujer de aspecto tímido, solo de aspecto, desarrolla esas imágenes con las que captura, como sucede con este historia publicada por Baobab que nació de una "molestia", la que tiene hacia las tiendas de animales.

Lugares, cuenta a Efe, donde la "dignidad del animal se echa por los suelos" y se convierten en auténticos "mercadeos". Y por eso ha dado vida al Señor Walnut, una suerte de "Donald Trump o Boris Johnson" -"ninguno acepta el paso del tiempo"- que esconde su reluciente calva con una frondosa peluca que cuida como su mayor tesoro porque de perderla sería su fin.

Y ¿cómo ha hecho evidente esta frustración? Pues dando vida a un personaje calvo y malo, muy malo, el culpable de que la conejita de Mina, Mimi, haya desaparecido y de que esta valiente niña emprenda toda una aventura que revolucionará no solo la vida de este malvado ser, sino la de los inocentes animales encerrados en esta especie de cárcel.

Una historia llena de valores como la amistad, la generosidad, la valentía o el respeto, pero también de crítica hacía lo que está mal, hacia las malas conductas, hacia ese afán de hacer el mal para tapar nuestras carencias o defectos.

Algo revolucionario, porque intentar cambiar algo siempre lleva implícito la palabra revolución. Un vocablo que le jugó una mala pasada al libro cuando en 2011 salió publicado en Estados Unidos.

"Cuando estaba a punto de pasar a máquinas me llamó el editor para decirme que había que cambiar el título porque tenía miedo por la palabra revolución del título. Conseguí que no se cambiara pero no tuvo mucha difusión porque las señoras y asociaciones que aconsejan a las librerías no lo recomendaron", recuerda la Premio Nacional de Ilustración (2010).

Aunque este título pasara sin pena ni gloria en el mercado estadounidense, Juan emprendió una lucha para hacerse con los derechos de la obra y salió vendedora, de ahí que ahora lo tengamos en nuestro país y podamos leer esta historia con un final sorprendente y lleno de lecciones. Porque todo en esta vida se puede reconducir.

Y es que a Juan le gusta contar historias que no "tengan edad", como así lo hizo también con "Snowhite", una adaptación en blanco y negro de "Blancanieves" que transforma este clásico en una historia universal.

Sin embargo, en "Revolución en la tienda de animales", Juan saca toda la paleta de tonalidades, "colores brillantes" para dar vida a la alegría y la tristeza, para embellecer la valentía de Mimi o ridiculizar la maldad del Señor Walnut, a quien llamó así de forma "intuitiva" porque le sonaba a "cáscara de nuez hueca".

Una historia "atípica" como es la propia Juan, una de las mejores ilustradoras del mundo que ha conquistado publicaciones como The New Yorker, pero que, y quizá lo más importante, ha llegado a las casas de muchos lectores y amantes de este género del que ya podemos decir que ha llegado para quedarse.

Pilar Martín.