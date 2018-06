Richard Linklater, el realizador de los desafíos

Inclasificable es el adjetivo más acertado para describir el trabajo de Richard Linklater, un realizador que vive por y para el cine, que busca con cada nuevo proyecto un desafío mayor y que puede pasarse horas solo viendo y hablando de películas.

Esa es la idea que transmite el documental "Los sueños de Richard Linklater", que se emite mañana en TCM y que es una visión muy personal del responsable de títulos como "Boyhood" (2014) o la trilogía compuesta por "Antes de amanecer" (1995), "Antes del atardecer" (2004) y "Antes del anochecer" (2013).

"Le encantan los desafíos, no quiere hacer todo el tiempo la misma película", asegura a Efe Louis Black, amigo de Linklater y codirector junto a Karen Bernstein de un documental que muestra el lado más apasionado y desconocido del realizador texano.

La historia se abre con los comienzos de Linklater con "Slacker" (1990), una cinta que contaba con una gran naturalidad y pocos medios un día en la vida de la ciudad de Austin y que se convirtió en una película de culto y una gran inspiración para muchos cineastas.

"Richard es muy influyente, desde 'Slacker'. Impulsó a la gente a hacer sus propias películas, demostró que se podían hacer sin dinero. Literalmente cientos de personas sino miles fueron inspirados por 'Slacker'", explica convencido Black en una entrevista telefónica.

Aquellos inicios de cine hecho entre amigos quedan reflejados en el documental, que muestra cómo ese grupo de soñadores encabezado por Linklater fue capaz de hacer películas en una ciudad sin ninguna tradición cinematográfica.

Antes, en 1985, habían fundado la Austin Film Society. Linklater, el director de fotografía Lee Daniel, colaborador habitual en sus películas y Louis Black fueron los elementos principales de esa sociedad.

Black apareció además como actor en aquel "Slacker" y aunque luego sus vidas profesionales se separaron, siempre permaneció una relación personal basada en charlas de horas y horas.

"Le conocí en 1985 y hemos estado hablando sobre películas desde entonces", afirma entre risas Black, que cree que consiguió un rápido acceso a Linklater para hacer el documental, primero porque son amigos y segundo "porque sabía que no estaba interesado en su vida personal, sino en sus películas".

Por eso se planteó el documental como "una gran conversación", no tanto una entrevista. Y así iban surgiendo sus diferentes películas y su amor al cine.

Algo que queda reflejado en una divertida escena en la que Linklater repasa viejos cuadernos de sus veinte años. En uno de ellos decidió apuntar todos los gastos que tenía para llevar un control del dinero. "Cerveza, gasolina, película, pepsi, película, gasolina, pepsi, desayuno, película, película, pepsi..."

"Mucha pepsi y muchas películas", resume Linklater ante las risas de Black.

Uno de aquellos días que reflejó en sus anotaciones, vio "Fitzcarraldo", "Bonnie and Clyede" y "Taxi Driver". "Fue un día estupendo", recuerda con añoranza el realizador.

Escenas íntimas pero siempre referidas a la faceta de cineasta de un autor que tiene una de sus principales características en su permanencia en Austin.

"No es un jugador de la industria del cine, no hace películas orientadas a los espectadores para ganar dinero. Le gusta simplemente hacer las películas que ama. No quiere hacer siempre el mismo tipo de filme para tener mucho éxito, eso le aburriría mucho", asegura Black.

Por eso en su trayectoria hay títulos tan diversos como la comedia "Movida del 76" (1993), la acción de "Los Newton Boys" (1998), el musical "Escuela de Rock" (2003) o el drama de "Fast Food Nation" (2006),

Pero sus títulos más conocidos son sus proyectos más complejos, como resalta el documental. Son los 12 años que pasó rodando "Boyhood" para seguir el crecimiento de su protagonista, Ellar Coltrane, y los casi 20 años de relación de una pareja -Ethan Hawke y Julie Delpy- que cuenta en su trilogía romántica.

"Es un visionario y nada arrogante, tiene constantemente nuevas ideas y simplemente le encanta hacer películas. Nunca es más feliz que cuando está haciendo una. Hacer otra es su único objetivo", resume Black.

Alicia García de Francisco