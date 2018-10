Rihanna rechazó participar en la Super Bowl por su gesto racista hacia Colin Kaepernick

El de la Super Bowl se ha convertido en un espectáculo musical que levanta tantas pasiones como los Grammy. No hay grupo o cantante que se precie que no haya pasado por el medio tiempo del campeonato nacional de fútbol americano.

The Who, Lady Gaga, los Rolling Stone, Madonna, Bruno Mars, Coldplay y Beyoncé (varias veces) son algunos de los que han amenizado el partido. Este año le habían lanzado la caña a Rihanna, que sin embargo no participará por una loable razón que ha desvelado este viernes US Weekly.

La organización quería a la de Barbados en Atlanta, pero ella "dijo que no por la controversia del arrodillamiento. No está de acuerdo con la posición de la NFL porque apoya a Colin Kaepernick", escriben en el medio estadounidense. El hecho y el jugador al que se refieren es cuando uno de los mejores fichajes de la liga de fútbol hincó la rodilla y levantó el puño en 2016 durante el himno nacional.

Fue un gesto de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter y como crítica a la brutalidad policial contra la comunidad negra. Kaepernick fue desde ese momento apartado de la competición y su figura trascendió el mundo deportivo para convertirse en un nuevo "mártir" para el movimiento antirracista de Estados Unidos.

Colin Kaepernick levantando el puño en apoyo al Black Lives Matter

"No me voy a poner de pie para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra y a la gente de color. Para mí esto es más grande que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar hacia a otro lado. Hay cuerpos en las calles y gente que se sale con la suya. No busco aprobación. Tengo que levantarme por los oprimidos. Si me quitan el fútbol, si me quitan los patrocinadores, sé que me pongo en pie por lo que es correcto", dijo el quaterback en unas declaraciones que enfurecieron a los ejecutivos de la NFL.

El por entonces presidente, Barack Obama, defendió la libertad de expresión del atleta. Sin embargo, Trump ha sido especialmente duro con las muestras, según él, antipatrióticas de Kaepernick. El joven decidió llevar a la NFL a los tribunales para estudiar su caso, y a pesar del esfuerzo ímprobo de la organización por desestimar la querella, los jueces han encontrado indicios suficientes para aceptarlo a trámite.

Por todo esto, Rihanna decidió mostrar su apoyo a Colin Kaepernick y sumarse a todos los que han iniciado un boicot contra la Super Bowl, incluido Nike. Tras su rechazo, la NFL tuvo que recurrir a Adam Levine, de Maroon 5, que actuará en el entretiempo el próximo 3 de febrero de 2019.