Rita Moreno se incorpora a la película "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda

La leyenda puertorriqueña Rita Moreno, ganadora del Óscar por "West Side Story" (1961), participará en la adaptación cinematográfica del musical "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Moreno trabajará en esta película con mucho sabor latino y en la que Miranda, nacido en Estados Unidos pero de origen puertorriqueño, será uno de los productores.

Anthony Ramos, también de ascendencia puertorriqueña y actor del musical "Hamilton", liderará el elenco de la versión cinematográfica de "In the Heights".

Estrenada como obra teatral en 2005, "In the Heights" se centraba en las vidas y los dilemas de un grupo de hispanos en el barrio neoyorquino de Washington Heights.

Esta película contaba con el respaldo de The Weinstein Company, pero, tras el hundimiento de la compañía debido a las múltiples acusaciones de agresión sexual en contra del productor Harvey Weinstein, los derechos de "In the Heights" fueron adquiridos en mayo por el estudio Warner Bros.

John M. Chu, que ha triunfado este año con la comedia romántica "Crazy Rich Asians", será el director de este largometraje cuyo estreno está previsto para el 26 de junio de 2020.

Moreno, que en la actualidad protagoniza la serie de Netflix "One Day at a Time", es una "EGOT", término que en Estados Unidos define a aquellos artistas que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

Solo quince personas en la historia han logrado llevarse estos cuatro premios.

Cantante y bailarina además de actriz, Moreno es un gran referente de la cultura latina en Estados Unidos y ha recibido distinciones del máximo nivel en este país como la Medalla Presidencial de la Libertad o la Medalla Nacional de las Artes.