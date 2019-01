Papa Roach y Berri Txarrak se suman al cartel del Download Festival Madrid 2019

La rama madrileña de Download Festival ha anunciado hoy una nueva tanda de artistas que formará parte de su próxima edición, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de junio, con los estadounidenses Papa Roach como principal novedad.

Además de esta banda con 25 años de historia como representantes del rock alternativo californiano, la cita madrileña acogerá actuaciones de Me First & The Gimme Gimmes, Turbonegro, Leprous, The Baboon Show, Perturbator, Lovebites, Soulfly, Brass Against, Nothing.Nowhere y los españoles Berri Txarrak, quienes recientemente anunciaron su retirada.

A falta de más nombres por confirmar, estas incorporaciones de hoy se suman a un cartel que cuenta como principales estrellas con Scorpions y Sabaton el 28 de junio, Slipknot, Amon Amarth y Stone Temple Pilots el 29 y, ya el día 30, Sum 41 y Tool, en lo que será su única parada en España para ambas bandas.

Tras su llegada a Madrid en 2017 tras una larga historia en Reino Unido, esta tercera edición española volverá a contar con 60.000 metros cuadrados, cuatro escenarios, césped artificial y zona de restauración.