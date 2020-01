"Road Trip" aterriza en TNT de la mano de Nuria Roca y "Soy una pringada"

Nuria Roca y Esty Quesada ("Soy una pringada") se embarcan a partir de este domingo en "Road Trip", una serie original de TNT que mostrará el viaje en coche por Estados Unidos de la particular pareja.

Producida por Atresmedia Studios y WarnerMedia, la serie consta de cinco episodios en los que las protagonistas compartirán con los espectadores sus vivencias durante los cerca de 2.000 kilómetros que separan Miami de Nueva York.

Al acto de presentación han asistido tanto las protagonistas y la directora Eva Merseguer como Guillermo Farré, director de contenidos de TNT; José Skaf, responsable de producción propia de TNT y Flora Sánchez Castañón, productora ejecutiva de AtresMedia Studios.

"Hemos querido mostrar una serie muy cuidada y enfocada a las exigencias del público de plataforma. De hecho, la estética es muy de película americana. Hemos querido mostrar, entre otras cosas, qué sienten las protagonistas a través de los paisajes o el color", ha apuntado Merseguer, quien recuerda la película "Thelma & Louis" (1991) como referencia en cuanto a estética y concepto tenidos en cuenta para rodar.

"Road Trip", que se estrenará el domingo con un doble capítulo, parte del fortuito encuentro de la presentadora Nuria Roca y la youtuber Esty Quesada en el aeropuerto de Miami tras ser su vuelo a Nueva York desviado al sur del país por culpa del huracán Dorian.

Bajo la premisa de no conocerse de nada, las dos mujeres se embarcan en un viaje en coche en el que podrá verse la evolución de su relación así como su desenvoltura en las variopintas situaciones a las que hicieron frente durante los 17 días que dura el viaje.

"No tuve dudas en ningún momento. Me parecía una locura, pero una locura maravillosa. Yo me lanzo a la piscina con millones de cosas desconocidas y con esta tenía un pálpito de que sería maravillosa", ha reconocido Nuria Roca a Efe.

"Es un contenido diferente. Una pareja peculiar a la que vas a acompañar en un viaje en todos los sentidos. Un viaje físico por los Estados Unidos y un recorrido que sorprende porque no es el que estamos acostumbrados a ver. Es otro Estados Unidos", ha apuntado la polifacética presentadora de televisión.

Un recorrido por los pantanos infestados de caimanes de Florida, visitas a tiendas de armas o sesiones de espiritismo son algunos de los ejemplos de la particular aventura de estas mujeres cuyas personalidades y visión del mundo, a priori, son totalmente diferentes.

Esta serie habla directamente al espectador para decirle que deje de "tener prejuicios y que descubra las cosas para luego juzgar", según Roca, quien ha agregado que "en el fondo no somos tan distintos como parecemos", refiriéndose a su relación con Esty Quesada, quien no dudaba en definir la experiencia y el rodaje con Roca como "maravilloso".

Un formato que pretende, como explica su directora, seguir la línea "innovadora·, sin restricciones" y de producción propia de series con "Vota Juan", cuyo actor principal, Javier Cámara, se hizo con el Premio Feroz 2020 a mejor actor protagonista de serie.