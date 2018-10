Robe Iniesta aparca su actual proyecto musical, Robe, con el filme de su última gira con Estremoduro

Robe Iniesta, leyenda del rock nacional como cara más visible de Extremoduro, aparca al menos "de seguidito" su actual proyecto musical, Robe, con el estreno en cines del filme en el que ilustra su exitosa última gira con esta formación, "Bienvenido al temporal".

"Seguidito del tirón no me veo haciendo otro disco de Robe. Estoy componiendo, haciendo cosas nuevas... Me da pena que cambie el ciclo, pero creo que toca cambiar, aunque no sé hacia dónde. Cuando llegue el momento, elegiré. No quiero obligarme a algo con lo que no esté a gusto", ha indicado en una rueda de prensa hoy en Madrid.

El marco no ha sido el habitual para una estrella de la música, sino una sala de cine, la que esta tarde acogerá el preestreno, con photocall mediante, de la película-concierto grabada entre el Teatro Romano de Mérida, el WiZink Center de Madrid y el Palau de la Musica de Barcelona y "con las canciones que mejor quedaron en cada sitio".

"Hubiese sido más barato registrar un solo concierto, pero queríamos hacerlo bien. Además, los nervios de pensar que se está grabando no molan. De este modo sabías que era un concierto muy importante en el que no debías trabucarte, pero tenías tres oportunidades de elegir en cada caso", ha justificado.

Eso sí, para el cartel del filme la elección parecía clara, a tenor de la ilustración del Teatro Romano de Mérida.

"Fue la noche más especial de la gira. El sitio es espectacular. Impone, que eso también te da su puntito, y la gente iba a darlo todo, agotando las entradas a pesar de la reventa", ha rememorado.

Fue una de las particularidades de esta gira, que recaló por un lado en teatros y espacios tan reverenciados como el también citado Palau de la Música, "los conciertos más emocionantes, donde se presta más atención a la música, a los silencios, a la nota y a los ambientes", aunque no siempre sean los más óptimos para el rock.

"No creo que regresemos a esos sitios ni a hacer cosas parecidas", ha reconocido Iniesta (Plasencia, 1962), rodeado del resto de los músicos de la banda y convencido en cualquier caso de que "ha merecido la pena por el resultado y porque viene bien que nos vayan abriendo puertas, que con el rock no haya que ir siempre a patatales o plazas de toros con tejados", ha demandado.

En cuanto a Madrid, tiene claro por qué la escogieron. "Por el público y por el rollo", ha dicho de una de sus ciudades fetiche, donde ofrecieron una de las paradas "más marchosas".

En su opinión, "para que las canciones tengan sabor, tienes que coger distancia, porque si las has tocado muchas veces, son como un caramelo cuando llegas al palo", ha señalado el músico, que lanzó su último disco con Extremoduro en 2013, "Para todos los públicos".

Por ello celebró especialmente otra de las novedades de esta gira, la de disfrutar de un repertorio inédito en directo, extraído de sus dos discos con Robe, "Lo que aletea en nuestras cabezas" (2015) y "Destrozares, canciones para el final de los tiempos" (2016).

"Esta gira me gustó mucho porque todas las canciones iba a ser la primera vez que las tocaba y eso no había pasado nunca, sin la necesidad de intentar agradar a todo el mundo", ha dicho, tras destacar "Del tiempo perdido" como el tema con el que se descubrió disfrutando más en cada "show".

Luego no quisieron perder la "bicoca" que se les brindó de proyectar este material en cines, "con una pantalla y sonido guapos". Él podrá verse por primera vez como espectador esta mista tarde y, en el futuro, aunque tenga el aparato de DVD "de milagro", también en este formato, ha informado.