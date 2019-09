Robert McKee, autor de la biblia de los guionistas, dará un curso en la ECAM

El profesor y teórico de la escritura Robert McKee, autor de la biblia para guionistas "El guion", impartirá un seminario de cuatro días sobre géneros cinematográficos y narrativa de series de televisión en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM) entre el 27 y el 30 de noviembre próximos.

A lo largo de cuatro jornadas, McKee abordará los géneros de comedia, acción y terror y dedicará la última a la narrativa de formato largo como son las series televisivas, según ha informado la ECAM.

McKee es uno de los teóricos sobre escritura de guiones más solicitados del mundo. Ha dedicado los últimos 35 años a educar y orientar a guionistas, novelistas, dramaturgos, poetas, documentalistas, productores y directores a nivel internacional.

Entre sus antiguos alumnos figuran más de 65 ganadores y 250 nominados al Oscar, 250 ganadores y más de mil nominados a los Emmy y 100 ganadores del Premio del Gremio de Escritores de América.

Profesionales como James Hawes (director de "Black Mirror"), Vanessa Taylor (guionista y co-productora ejecutiva de "Game of Thrones"), Deborah Davis (guionista de "La Favorita"), Michael Morris (director de "Better Call Saul"), George Kay o Rob Williams (guionistas de "Killing Eve"), Lisa Joy (directora y guionista de "Westworld"), Michel Hazanavicius (director de "The Artist") o Peter Morgan (creador y productor ejecutivo de "The Crown").