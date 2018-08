Robert de Niro, de azote de Trump a escudero de nuevo de Scorsese

Con un lugar ya reservado en el Olimpo de Hollywood como uno de los mejores actores de la historia, Robert de Niro cumple mañana 75 años tras haber sido noticia últimamente por sus críticas al presidente de EE.UU., Donald Trump, y por su esperada reunión con el director Martin Scorsese.

"The Irishman" es el título de la película que cruzará de nuevo los caminos del cineasta y el actor, un tándem de lujo que ya deslumbró en títulos como "Taxi Driver" (1976), "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990) y "Casino" (1995).

Actor fetiche de Scorsese durante décadas, antes de que Leonardo DiCaprio se convirtiera en el ojito derecho del realizador, De Niro (Nueva York, 1943) le debe al cineasta de origen italiano uno de sus dos Óscar gracias a su interpretación del boxeador Jake LaMotta en "Raging Bull" (la otra estatuilla la logró por "The Godfather: Part II", de Francis Ford Coppola, en 1975).

De Niro pondrá la guinda en "The Irishman" a un reparto de muchos quilates en el que también aparecen Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel.

Y para rematar el cóctel perfecto, "The Irishman" supondrá el regreso de Scorsese y De Niro al cine de mafiosos, un campo en el que ambos se mueven con gran soltura.

Con un presupuesto de más de 140 millones de dólares, según el portal Deadline, y con un estreno previsto en 2019 en la plataforma digital Netflix, este largometraje, basado en el libro de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses", contará la historia de Frank "The Irishman" Sheeran, un mafioso que supuestamente estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

"The Irishman", novena colaboración entre Scorsese y De Niro, supone también un cierto motivo de alivio para los fans del actor, que han visto cómo la carrera de su ídolo ha pasado por dubitativos momentos en los últimos años con papeles en filmes sin mayor enjundia como "Dirty Grandpa" (2016).

Además de la cinta de Scorsese, De Niro tiene confirmadas en el horizonte la película "The War with Grandpa", junto a Christopher Walken y Uma Thurman, y la cinta sobre el personaje del Joker, villano de las historias de Batman, que protagonizará Joaquin Phoenix.

Pero al margen de sus proyectos cinematográficos, De Niro ha aparecido en los medios últimamente por sus constantes y contundentes críticas al presidente Trump.

La última de ellas, tal vez la más impactante, tuvo lugar durante la última edición de los premios del Tony, en donde soltó sus dardos nada más pisar el escenario.

"Solo voy a decir una cosa: ¡Que jodan a Trump!", gritó el actor, que desató así la ovación del público.

Dada la facilidad del polémico magnate para responder a todos y cada uno de los que lo critican, no sorprendió que Trump replicara al día siguiente cuestionado la inteligencia del artista.

"Robert de Niro, un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo, ha recibido demasiados golpes en la cabeza de boxeadores de verdad en las películas. Lo vi anoche y creo de verdad que puede que esté 'atontado'", dijo Trump en la red social.

El enfrentamiento entre De Niro y Trump viene de lejos, ya que el actor respaldó a la aspirante demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

"Es descaradamente estúpido. Es un maleducado. Es un perro. Es un cerdo. Es un estafador, un artista de mentira, un chucho que no sabe de lo que habla, que no hace sus deberes, que no se preocupa", afirmó el intérprete en un video electoral en octubre de 2016 en el que añadió que le gustaría "golpear en la cara" al entonces candidato republicano.

Lamentablemente para De Niro, Trump alcanzó la Casa Blanca, una gran decepción para el actor, tal y como lo resumió en declaraciones a The Hollywood Reporter tras las elecciones. "Me siento igual que después del 11 de septiembre", dijo en referencia a los atentados terroristas.