Roberto Verino: Lo mejor de los mexicanos es que miran al futuro

El diseñador gallego Roberto Verino tiene un especial cariño a México, en cuyo mercado se está abriendo camino, y donde consideró este jueves en entrevista con Efe que lo mejor de su población es que mira al futuro.

“Una cosa que noto cuando estoy aquí es que la gente habla a futuro, mientras que cuando estás en España la gente te cuenta lo que ya hizo. Lo que pasó ya pasado está y eso a mi me parece muy ilusionante”, explicó el diseñador.

“Legado” es la nueva colección de este artista icónico en España que trata de introducirse en el mercado de la moda del país latinoamericano, presentada en Ciudad de México en la residencia del embajador español, Juan López-Dóriga.

La colección, aunque sigue la línea habitual del diseño clásico, elegante y recto de Verino (Verín, 1945), consta de unas máscaras inspiradas en el descenso de Kukulkán (deidad maya) y la luz del equinoccio primaveral que trabajó junto a una florista mexicana.

Además de la visión de futuro de los mexicanos, el diseñador admira profundamente el don que tienen para ser buenos anfitriones, lo que le resulta motivador.

“Lo que más admiro es la capacidad que tienen de demostrarte su recibimiento: no creo que haya ningún país en el mundo que sea tan buen anfitrión. Eso es muy motivador porque te hace sentirte mejor que en tu propia casa. Por lo tanto yo quería que me fuesen bien las cosas porque sería mi segundo país”, dijo.

Asimismo, alabó el bagaje cultural de México y la predisposición que existe en este país para hacer cosas pensando en el futuro, sin conformarse con “lo que fueron”.

“Está bien que uno mire lo que fue. Yo me siento orgulloso de mi pasado pero no quiere decir que no tenga que hacer nada más, yo tengo que estar al día”, puntualizó.

Y es que el diseñador gallego siempre ha tenido presente que la moda tiene que ser consciente con el planeta y el paso del tiempo, y siempre, de un modo u otro, actualizada.

“Yo entiendo que cada vez más lo que la gente quiere son propuestas de calidad, que sean funcionales y que duren en el tiempo, y eso solo se consigue cuando son sencillas.Te permite usarlos en el tiempo y combinarlo de muchas maneras. Que por otro lado es una necesidad a nivel mundial: tenemos que cuidar el planeta y no consumir en despilfarro”, añadió.

Verino siempre se ha desmarcado del mercado de la ropa de lujo de diseñadores internacionales, pero también del “low cost”, ya que considera que lo que hace es “entrar en una dinámica perversa”.

“Se produce mucho que se destruye porque no hay quien consuma y en muchos casos haciendo alarde de esclavitud de las personas que lo producen. Seamos leales y legales. Aunque estemos en mundo estético, si no somos éticos no tenemos nada que hacer”, matizó.

El diseñador español parece estar consiguiendo conquistar a los mexicanos, que antes lo habían conquistado a él, ya que las tiendas que abre en la Ciudad de México tienen muy buena acogida.