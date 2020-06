El ministro Rodríguez Uribes destaca el sentido del humor de Rosa María Sardá

El ministro de Cultura y Deportes, José María Rodríguez Uribes, ha lamentado hoy el fallecimiento de la actriz, humorista y presentadora catalana Rosa María Sardá, de quien ha destacado su sentido del humor.

Uribes la ha recordado recurriendo a una cita de la propia Sardá: "El humor forma parte de un cerebro bien amueblado. Yo no me fiaría de alguien que no tuviera sentido del humor y no entiendo a esas personas incapaces de reirse de sí mismas".

El ministro ha pronunciado estas palabras durante su comparecencia hoy en el Senado para informar de las líneas generales de actuación de su departamento, de la gestión y planes de actuación ante la crisis de la COVID-19, así como de las medidas de apoyo al sector cultural y deportivo.