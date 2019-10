"Los Rodríguez y el más allá", una comedia alienígena con fines solidarios

"Los Rodríguez y el más allá" es la tercera película de Paco Arango y es "lo más complejo" que ha hecho hasta ahora y eso que el origen era una idea sencilla de una película familiar con efectos especiales, ha declarado el director en una entrevista con Efe.

Una cinta que se estrena en España el 31 de octubre, cuya recaudación se destinará parcialmente a fines benéficos y que cuenta con un elenco de lujo, con nombres como los de Geraldine Chaplin, Rossy de Palma o Enrique Villén, entre otros, y que lideran Edu Soto y Mariana Treviño, los "padres" de la familia.

"Quería un matrimonio joven, porque sus hijos son pequeños, y esta pareja ha sido lo mejor que pudo pasarme -ha reconocido el realizador mexicano-. Geraldine, Rossy y Tomás Pozzi están maravillosos, pero también hay muchos reincidentes, como Enrique (Villén) que ya ha rodado dos películas y dos series conmigo, y Sara Jiménez y Arón Piper, que fueron los niños de 'Maktub'".

"Maktub" (2011) fue la primera cinta de Arango (Ciudad de México, 1965) y también es el nombre del centro infantil de trasplante de médula ósea que el hospital Niño Jesús fundó con lo recaudado por esa cinta.

En "Los Rodríguez y el más allá" el agente secreto Rodríguez (Plácido Domingo) abandona su planeta para fundar una familia en la Tierra y lo deja estancado en los años 50. Tras su fallecimiento, su nieto Nicolás descubre que en la casa existe un portal cósmico que une ambos mundos.

Jiménez y Piper interpretaban en "Maktub" a dos hermanos, una relación muy distinta de la que mantienen en "Los Rodríguez y el más allá": "Nos parecía gracioso interpretar a una pareja en esta cinta, era lo que tocaba", ha bromeado Piper, que es el vecino de la familia, enamorado Alejandra, la mayor de los Rodríguez, "la que lleva las riendas entre sus hermanos", según ha explicado Jiménez.

Para Jiménez, rodar con Arango ha sido como volver a casa: "Fue una experiencia preciosa, crecí mucho con Paco en el rodaje de 'Maktub'. Aquí ha pasado lo mismo", ha asegurado.

El tercero en discordia entre este grupo de adolescentes es Bosco, el personaje interpretado por Óscar Casas, "el novio chulo y prepotente de Alejandra", que se verá involucrado en muchas de las aventuras de la familia.

Los tres actores coinciden en que trabajar con Arango es "una experiencia muy divertida", una opinión que comparte Soto, quien ha asegurado que "había muy buen ambiente" y que tenía "muchas ganas de trabajar durante todo el rodaje".

"Estoy además muy agradecido con Paco, porque me ha dado mi primer papel de padre -ha añadido el actor-. Ha sido el único que se ha atrevido a decir: Edu, la vida te está poniendo en otro sitio".

El actor ha podido también mostrar sus tablas musicales, que ha perfeccionado en los teatros de toda España durante la última década, en un número en el que los actores y varios de los niños a los que ayuda la Fundación Aladina -que preside Arango y que se dedica a cuidar a niños con cáncer y a sus familias-, bailan al ritmo de una canción compuesta por el director de la cinta.

Una película que se grabó durante el verano pasado, antes de que varias mujeres acusasen a Plácido Domingo de acoso sexual. Sobre el cantante y compositor, que interpreta al agente de Maktub, Arango ha dicho que "no tiene más que agradecimiento".

"Una amiga me lo presentó. Yo le dije que hacía cine benéfico, y que esta película iba a recaudar mucho dinero para niños de todo el mundo -ha explicado el realizador mexicano-. Él quiso ayudar, grabamos en Nueva York y no me cobró, y cuando vino a Madrid y vio lo que hacíamos, quiso participar en más escenas".

La cinta, que termina con un homenaje al difunto actor Eduardo Gómez, que participa en la película, queda abierta a una secuela, de la que el realizador dará más detalles pronto.

"El 1 de noviembre estrenamos en México, y el 10 creo que ya tendremos los primeros datos -ha adelantado-. Tenemos que rodar pronto porque los niños crecen, pero adelanto que para la segunda parte tendremos a muchísima gente famosa, de todas las nacionalidades".

María Gómez de Montis