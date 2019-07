Roger Hodgson: "La canción de la que más se va a hablar no ha sonado aún"

El músico y compositor británico Roger Hodgson, exlíder de Supertramp, ha llegado este jueves a Gran Canaria para los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana en las islas, donde ha adelantado que "la canción de la que más se va a hablar no ha sonado aún", porque "la oirán mañana".

Aunque apenas ha querido avanzar nada más sobre el espectáculo con el que está de gira para celebrar los 40 años del álbum "Breakfast in America", Hodgson ha explicado que "se trata de un gran concierto de buenas canciones" pero, sobre todo, con "un espíritu que hace a la gente feliz".

"Siempre se me quedan temas por tocar que la gente quiere oír, pero sonarán esas canciones que la gente lleva cantando treinta años", ha apuntado.

Este viernes 26 de julio, en el anexo del Estadio Gran Canaria, y al día siguiente en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, el artista de Portsmouth hará un repaso a toda su carrera, pero también está decidido en esta gira a "sacar las canciones del cajón de una en una", de las más de 60 que almacena sin publicar aún.

Hodgson no tiene intención de retirarse, porque la música le mantiene "vivo", aunque no ve viable un reencuentro de Supertramp ya que "es mejor recordar la magia del pasado".

El compositor británico ha confesado que "fue muy duro" dejar a su "bebé", como se ha referido a Supertramp, pero también que "mirando hoy en día hacia atrás" piensa que "fue la mejor decisión".

Su paso por Canarias, tras 12 años desde su última visita en 2007, tiene como marco la celebración del 40 aniversario de la publicación de su disco más vendido y penúltimo con Supertramp, "Breakfast in America", que alcanzó los 18 millones de copias.

Durante la época en que Roger Hodgson lideró el grupo, la banda vendió más de 60 millones de discos a nivel mundial.

El cantante, compositor, guitarrista y teclista se ha mantenido en el mundo de la música durante medio siglo y, a sus 69 años, presentará ante el público canario un repertorio de su trayectoria por los escenarios de todo el mundo, de la mano de temas icono como "Give a little bit", "School", "The logical song", "Dreamer", "Breakfast in America", "Take the long way home", "It's raining again" o "Fool's overture", entre otros.

La gira en la que ahora está embarcado arrancó en el mes de enero en Nueva Zelanda y finalizará en Canadá.

El artista ha asegurado que, si volviera a tener 19 años (la edad a la que compuso "Breakfast in America"), la escribiría "de la misma manera", porque "era un joven lleno de sueños".

"Es una canción que compuse en una hora. Apunté las primeras palabras que se me ocurrieron y sigo cantándolas hoy en día", ha rememorado, algo de lo que se siente "muy agradecido", porque nunca pensó que "las canciones aguantarían tanto tiempo ni que fueran a ser tan queridas por la gente".

Las canciones de Supertramp "han pasado bien el tiempo", ha opinado. "Llevo 15 años de gira y se crecen cada vez más", ha añadido Hodgson, que celebra que "la gente joven conoce las canciones y a muchas generaciones les encantan".

Las canciones que rememorará este viernes y sábado en sus dos conciertos en Canarias salieron de su corazón y "con los españoles son como una conexión corazón a corazón".