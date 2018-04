Roger Waters visita Colombia en noviembre como parte de su tour "Us + Them"

El británico Roger Waters, exvocalista y exbajista de la banda de rock Pink Floyd, regresa a Colombia el próximo 21 de noviembre con un concierto en el estadio "El Campin" de Bogotá, como parte de su tour "Us + Them", anunció hoy Move Concerts Colombia.

"Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd además de algunas composiciones recientes (...) todo estará entrelazado por un tema general, será algo divertido y sensacional, te lo prometo", dijo Waters, citado en un comunicado.

El show del artista, según los promotores, presentará una "mirada reflexiva al mundo actual" con una producción audiovisual y tecnológica nunca antes vista en Colombia, así como un espectáculo pensado desde lo que fue "Pink Floyd" y lo que es él como artista.

"El hombre ya estuvo acá en Colombia y se llevó la expectativa de que era un público increíble que cantó cada una de sus canciones de su álbum 'The Dark Side of the Moon' cuando vino y vamos a tener el mejor show de la historia de Colombia", dijo a Efe Alfredo Villaveces, gerente de Move Concerts Colombia.

Para el concierto los organizadores esperan ocupar la capacidad máxima del estadio, con un aforo de 37.000 personas, que como aseguró Villaveces van a "reventar".

La expectativa por el show se inició el pasado lunes cuando apareció un gigantesco cerdo inflable rosado sobre el monumento a Los Héroes en el norte de Bogotá con la etiqueta #StayHuman.

El mensaje hace una invitación a la tolerancia, la empatía y a que las personas reencuentren su capacidad de relación y conexión con los demás, "a que se mantengan humanos".

El músico británico visitará el país, con un show de aproximadamente 2 horas y media, por segunda vez luego de su gira "The Dark Side of the Moon" hace once años, concluyó la información.