Roger Waters dice ser gran admirador de Mujica y de las políticas de Uruguay

El cantante y activista inglés Roger Waters, que fue nombrado hoy visitante ilustre de Montevideo, se declaró admirador del expresidente José Mujica (2010-2015) y de las políticas económicas de Uruguay.

"Es maravilloso estar aquí en Montevideo porque Uruguay tiene un valor importante para el resto de ciudadanos del mundo", declaró el que fue uno de los fundadores de Pink Floyd, que se desplazó a la capital más austral para dar su primer concierto en el país este sábado.

En este sentido, el también músico y compositor dijo que pese a la pequeña población del país, unos 3,3 millones de habitantes, la nación es "enorme en términos de la influencia que tiene".

"Le agradezco a 'Pepe' Mujica, entre otros, por haber tenido la inteligencia y el corazón para sugerir que hay otros caminos", anotó el rockero de 75 años y explicó que la otra vía de la que hace referencia es el camino de la "comunidad".

"Todos tenemos que aprender a actuar como una comunidad global de humanos", añadió y resaltó que en dicho colectivo todos deberían de ser iguales ante las leyes internacionales de los derechos humanos y se deberían de reducir la "extremadamente fea brecha" que existe entre los "inmensamente ricos y el resto de los seres humanos".

Por último, uno de los responsables de álbumes tan populares como "The Dark Side of The Moon" (1973) y "The Wall" (1979) destacó que, según lo que había leído antes de venir al país, Uruguay había sido capaz de "rechazar las políticas neoliberales que se han esparcido por casi todo el mundo occidental".

Una de las encargadas de entregar el reconocimiento al artista fue la directora de cultura de la Intendencia de Montevideo, Mariana Percovich, quien explicó a la prensa que la capital decidió darle a Waters este honor debido a su extensa carrera.

"Cuando visita tu ciudad una leyenda del rock and roll y un gran artista mundial, la ciudad tiene que dar estos reconocimientos, para eso está la figura del visitante ilustre", destacó la política, que, además, contó que con este evento se reincorporaba a su puesto después de haber estado fuera del cargo debido a un cáncer de mama.

Este no será el único acto de Waters, ya que hoy también participará en una charla titulada "Palestina y los Derechos Humanos de hoy" en la sede de la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT.