"Roma" y "The Favourite", duelo en los Bafta a la espera de los Óscar

"The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, es la gran favorita de los Bafta, con 12 nominaciones, pero "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, llegará este domingo a la gala con la intención de aguarle la fiesta y hacerse con alguna de sus 7 candidaturas.

Junto a ella, también con siete nominaciones, están "Bohemian Rhapsody", "First Man" y "A Star Is Born", pero se espera que el duelo en esta 72 edición de los Bafta sea entre "The Favourite" y "Roma", las dos películas más destacadas de esta temporada de premios.

Por un lado, el filme de Lanthimos, una historia de época que narra la excéntrica relación entre la reina Ana y dos de sus sirvientas en la Inglaterra de comienzos del siglo XVIII, tiene todas las papeletas de convertirse en el gran triunfador de la gala, que presentará por segundo año consecutivo la actriz Joanna Lumley.

Se medirá en la prestigiosa categoría de mejor película con "Roma" -Globo de Oro al mejor filme extranjero-, "BlackkKlansman", "Green Book" -Globo de Oro a mejor comedia- y "A Star Is Born".

El papel de la trastornada monarca ya le ha dado a la británica Olivia Colman el Globo de Oro a mejor actriz; el domingo podría traerle la preciada máscara dorada y el 24 de febrero el Óscar, un trío ganador para el que dentro de dos días tendrá que verse las caras con otros grandes nombres del panorama cinematográfico.

Glenn Close ("The Wife"), Viola Davis ("Widows"), Melissa McCartthy ("Can You Ever Forgive Me?"), y, en su primera incursión en la gran pantalla, la cantante reconvertida en actriz Lady Gaga ("A Star is Born"), serán sus rivales en esta edición de los Bafta.

En el terreno masculino, Bradley Cooper aspira a conseguir un doblete con sus nominaciones a mejor director y mejor actor por "A Star is Born".

Pero en el terreno de la actuación lo tiene difícil ya que compite con Christian Bale ("Vice") y Rami Malek ("Bohemian Rapsody"), que se llevaron los Globos de Oro a mejor actor de comedia y drama, respectivamente, así como a Steve Coogan ("Stan&Ollie") y Vigo Mortensen ("Green Book").

Y en el de dirección el gran favorito es Alfonso Cuarón, que podría convertirse en el segundo mexicano consecutivo en conseguir este premio tras Guillermo del Toro, que se lo llevó el año pasado por "The Shape of Water".

Para lograrlo, el latino, cuyo film ha hecho historia al ser el primero en español que consigue la nominación como mejor película en los Óscar, deberá imponerse a Spike Lee ("BlacKKKlansman"), Pawel Pawlikowsky ("Cold War"), Lanthimos ("The Favourite") y Cooper ("A Star is Born").

Los mejores actores secundarios del año para los 6.500 miembros de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) han sido Adam Driver ("BlackkKlansman"), Mahershala Ali ("Green Book"), Richard E Grant ("Can You Ever Forgive Me?"), Sam Rockwell ("Vice") y Timothee Chalamet ("Beautiful Boy").

En el terreno femenino, se disputarán el premio Amy Adams ("Vice"), Claire Foy ("First Man"), Emma Stone ("The Favourite"), Margot Robbie ("Mary Queen of Scots") y Rachel Weisz ("The Favourite").

En la categoría de mejor película de habla no inglesa compiten grandes proyecciones internacionales: la ya mencionada y laureada mexicana "Roma", la libanesa "Capernaum", la polaca "Cold War", la italiana "Dogman" y la japonesa "Shoplifters".

Las candidatas a mejor película británica son "Beast", "The Favourite", "McQueen", "Stan & Ollie", "You Were Never Really Here" y la recientemente envuelta en una agria polémica "Bohemian Rapsody".

La organización decidió el pasado miércoles suspender la nominación del director del biopic de Freddie Mercury, Bryan Singer, por las acusaciones sobre supuestas prácticas sexuales con menores de edad que pesan sobre él.

De este modo, aparecen únicamente nominados por ella el productor Graham King y el guionista Anthony McCarten.

La afortunada que recogerá el Bafta honorífico a toda su carrera será la montadora estadounidense nacida en Argelia Thelma Schoonmaker, ganadora de tres Óscar por "Raging Bull" (1980), "The Aviator" (2004) y "The Departed" (2006), y colaboradora durante más de tres décadas de Martin Scorsese.

La gala de los Bafta, considerados la antesala de los Óscar de Hollywood, se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres, a donde regresó en 2017 desde la Royal Opera House, en el West End londinense.