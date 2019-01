"Roma" consigue la nominación al Óscar a mejor película en lengua extranjera

La cinta mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, logró una nominación al Óscar a mejor película en lengua extranjera, mientras que la colombiana y también preseleccionada "Pájaros de verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra, no pasó el corte, anunció hoy la Academia de Hollywood.

"Roma", cinta de la plataforma digital Netflix que ha sido una de las películas más aclamadas del año, se verá las caras por esta estatuilla con los largometrajes "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

Cuarón tratará de repetir en la 91 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU.), el éxito que obtuvo en los pasados Globos de Oro, donde se llevó el premio a la mejor película extranjera además del reconocimiento al mejor director.

"Roma", que ganó también el León de Oro en el Festival de Venecia, es un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador y cuenta como protagonista con la actriz debutante Yalitza Aparicio.

La película se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México.

Ninguna película mexicana ha logrado hasta la fecha el Óscar a la mejor cinta en lengua extranjera en la gala más importante del cine.

Por su parte, la colombiana "Pájaros de verano", que se había colado entre las nueve preseleccionadas, no recibió la nominación de la Academia de Hollywood.

Ciro Guerra, codirector de este filme junto a Cristina Gallego, optó al Óscar a mejor película en lengua extranjera en 2016 por "El abrazo de la serpiente", pero finalmente el galardón fue a parar a la húngara "Son of Saul".