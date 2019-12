Roman Polanski, Ladj Ly y Céline Sciamma, candidatos a los premios Lumières

Los directores Roman Polanski, Ladj Ly y Céline Schiamma están entre los candidatos a la XXV edición de los premios Lumières, con los que la prensa extranjera distingue al cine francés.

"Les Misérables", la película de Ladj Ly que retrata la vida en las ciudades marginales de la periferia parisina, es candidata en cinco categorías incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, actor revelación a Alexis Manenti, y mejor ópera prima.

"J'accuse", de Polanski, está nominado por su parte en cuatro categorías, como mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, a Jean Dujardin, y mejor guión.

Sciamma, rostro emergente del cine francés, aspira a llevarse con "Portrait d'une jeune fille en feu" los premios a mejor filme, mejor dirección, mejor actriz principal a Noémie Merlant, y mejor fotografía.

Los premios, para los que periodistas procedentes de 40 países han seleccionado candidatos entre 130 películas, serán entregados en una gala el próximo 27 de enero, tras el voto final de ochenta miembros de la Academia Lumières.

También han sido elegidas candidatas los filmes "Grâce à Dieu", de François Ozon, y "Roubaix, une lumière", de Arnaud Desplechin.

Además de Dujardin, entre los actores nominados a los Lumières -creados en 1995 por el productor francés Daniel Toscan du Plantier y el periodista británico Edward Behr a semejanza de los Globos de Oro de Hollywood- destacan Eva Green, por su papel en "Proxima"; Karin Viard, protagonista de "Chanson Douce", y Daniel Auteil por "La Belle Époque".

La Academia ha creado este año un nuevo premio en la categoría de mejor coproducción internacional para destacar la actividad de los productores franceses en la escena internacional.

Concurren a ese premio la brasileña "Bacurau", de Kleber de Mendonça Filho y Juliano Dornelles; "It must be heaven", del palestino Elia Suleiman; "Le jeune Ahmed", de los hermanos belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne; "Lola vers la mer", del belga Laurent Micheli, y "Papicha", de la argelina Mounia Meddour.

En la anterior edición, "The Sisters Brothers", de Jacques Audiard, fue la ganadora de los dos principales reconocimientos, mejor película y dirección, además de mejor fotografía.