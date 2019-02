Rosa María Mateo: "Dimitiré cuando haya un nuevo Gobierno. No me voy a atar a la silla"

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha anunciado este jueves que presentará su "dimisión inmediata" en el momento en el que haya un nuevo Gobierno, tras las elecciones del 28 de abril: "No me voy a atar a la silla en ningún momento", ha aseverado.

"En el momento en que se celebren unas elecciones y haya un nuevo Gobierno, yo presentaré mi dimisión inmediata (...) En cualquier caso, espero estar un tiempo muy determinado en este cargo. No me voy a atar a la silla en ningún momento y no voy a estar deseando seguir aquí a costa de lo que sea", ha sostenido Mateo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.

La periodista ha recordado que llegó al cargo "para dos o tres meses" y que esta situación de provisionalidad se ha alargado "de manera ajena a su voluntad": "Es un trabajo al que me enfrenté con toda mi buena intención, con todos mis conocimientos y con el deseo de hacerlo lo mejor posible".

Mateo ha dado cuenta de su gestión al frente de RTVE desde el pasado agosto y ha presumido de buen balance, "aunque lógicamente con luces y con sombras".

Entre las sombras ha destacado la pérdida de audiencia de los programas y de los informativos, si bien ha defendido que éstos han ganado en "independencia, credibilidad y neutralidad".

Sin embargo, tanto PP como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado que la televisión pública hace una cobertura excesiva del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay un sesgo tendencioso muy determinado para vestir con las mejores galas al Gobierno y el peor semblante a la oposición", ha denunciado el portavoz del PP en la Comisión, Ramón Moreno, mientras que el de CS, Guillermo Díaz, ha dicho que con el "publirreportaje" del libro de Pedro Sánchez la televisión pública "tocó fondo".

Ante estas acusaciones, Mateo se ha quejado de que el PP quiera "sembrar la duda una y otra vez sobre la imparcialidad de la corporación" y de ella misma: "No tengo dudas de que no hemos faltado a nuestra obligación de servicio público".

Ha reiterado además que no ha recibido órdenes de nadie y que ha dado "libertad total" a los informadores de RTVE para que se rijan por criterios estrictamente profesionales.

"Me asombra que duden ustedes de mi imparcialidad cuando acaban de ganar unas elecciones en Andalucía. Si yo hubiera sido una manipuladora, probablemente ustedes esas elecciones no las habrían ganado (...) No he favorecido ni favoreceré a ningún partido político en el ejercicio de mi cargo", ha aseverado.

Preguntada por la cobertura que la corporación va a realizar de cara a las próximas elecciones, Mateo ha subrayado que en todas las citas -generales, europeas, autonómicas y municipales- ofrecerán "una información neutral, objetiva, plural e independiente".

Y en este sentido ha contado que TVE ha invitado al representante de Vox, que se ha negado a acudir a la televisión pública, ha dicho.

Pese a no compartir las críticas de los partidos de la oposición, Mateo ha recordado que podrán impugnar el plan de cobertura ante la Junta Electoral Central.

"Con usted al frente de RTVE no se puede afrontar una cita electoral con suficientes garantías democráticas. Sería necesario que por salud democrática pensara en dar un paso atrás y quitarse del medio", le ha sugerido Moreno.

La administradora única provisional se ha despedido de la Comisión pidiendo a los futuros parlamentarios que la conformen que defiendan "que los medios públicos deben ser una cuestión de Estado".

"Como ciudadana apelo a la responsabilidad de todos los grupos para que doten a RTVE de todas las garantías necesarias para que siga cumpliendo con su función de una forma independiente y plural", ha concluido.