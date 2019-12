Rosalía y Alicia Keys serán premiadas en "Billboard Mujeres en la Música"

Rosalía y Alicia Keys recibirán el próximo 12 de diciembre los premios entregados por Billboard en su evento "Mujeres en la Música", destinado a reconocer las carreras de estrellas femeninas en el mundo musical y que este año nombrará a la española como artista emergente.

Billboard, uno de los medios más importantes de la industria musical, anunció este martes en un comunicado las protagonistas de su ceremonia, que también otorgará un premio a la rapera Megan Thee Stallion y homenajeará a Taylor Swift, Billie Eilish, Alanis Morissette, Nicki Minaj, Brandi Carlile y Desiree Perez.

En el caso de Rosalía, el comité ha valorado su álbum "El mal querer", ganador del Latin Grammy de este año, así como sus actuaciones en festivales como Coachella, Lollapalooza y Glastonbury.

"La cantante y compositora española Rosalía recibirá el premio 'Rising Star' (artista emergente) por haber cambiado el sonido de la música comercial moderna con su pop influenciado por el flamenco", indicó Billboard.

La publicación también destacó sus colaboraciones con artistas tan diferentes como James Blake, Ozuna o J Balvin, con quien firmó el éxito "Con Altura", cuyo videoclip es el trabajo de una cantante femenina más visto del año.

Billboard también mencionó las dos nominaciones a los Grammy que recibió Rosalía este mes, con las que hizo historia al convertirse en el primer artista que compone íntegramente en español que recibe una candidatura a mejor nuevo artista en los prestigiosos premios estadounidenses.

La gala se celebrará el 12 de diciembre en Los Ángeles (EE.UU.), en la que está prevista la actuación de la barcelonesa.

Por su parte, Alicia Keys, quien precisamente conducirá la ceremonia de entrega de los próximos Grammy, recibirá un premio al impacto social.

Keys impulsó recientemente la creación de la organización "She is the Music", con el fin de potenciar el papel de las mujeres en la industria musical para frenar una brecha de género en la que una gran mayoría de ejecutivos y productores son hombres.

Desde su creación, la organización alcanzó acuerdos con discográficas, creó un comité latino y ha organizado programas de escritura y composición para mujeres, "incluido uno que tuvo lugar a principios de esta semana", destacó Billboard.