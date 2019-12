Rosalía corona en Barcelona el mejor año de su vida con un homenaje a los orígenes

Nadie es profeta en su tierra, salvo Rosalía. La joven de Sant Esteve Sesrovires ha aterrizado en Barcelona para coronar su gira mundial en un año que la ha catapultado al olimpo de la música. Y lo ha hecho a lo grande. Un espectáculo total con el que ha conquistado la capital catalana gracias a un sentido homenaje al flamenco y a sus orígenes. "Este año ha sido el mejor año de mi vida y ha sido gracias a vosotros", se confesaba, emocionada al final del espectáculo, a las 15.000 personas que han llenado el Palau Sant Jordi. Mañana repetirá y el martes actuará en Madrid. El listón puesto este sábado va a ser difícil de superar.

No era la primera vez de Rosalía en Barcelona. Ya había actuado en el Primavera Sound y el Sonar. Pero a diferencia de ambos festivales, este sábado el público era mayoritariamente local, lo que ha permitido a la artista confraternizar mucho más con la audiencia. Entre el público, el profesor de flamenco de Rosalía en la escuela superior de música de Catalunya (ESMUC), Chiqui de la Línea, a quien ha dedicado la cuarta canción de la noche, una soberbia 'Catalina' a capella, el primer himno de su carrera y que conecta con sus inicios como artista, el disco 'Los ángeles'.

"Le quiero agradecer a mi maestro Chiqui todo lo que ha enseñado. Cuando empecé a estudiar flamenco yo no sabía nada. Todo lo que soy me lo ha enseñado él. El flamenco es mi gran pasión, me gusta más que la pizza y que todo", ha proclamado. Rosalía ya había empezado el show soltando una lágrima con 'Pienso en tu mirá', seguida de 'A Palé', su último sencillo publicado el mes pasado. "Estoy muy feliz de estar aquí en mi ciudad, Barcelona, es un honor compartir esto con vosotros", ha lanzado a renglón seguido a un público entregado desde el minuto cero.

La complicidad de Rosalía con su tierra ha culminado con la referencia de la artista a una pancarta que lucían dos fans de las primeras filas. "Estima'm com la Rosalía estima el Baix Llobregat", ha celebrado, a modo de homenaje a su comarca, la artista. Lo ha hecho en catalán, idioma que ha usado para dirigirse al auditorio la mayor parte del espectáculo, que ha combinado el flamenco fusión con las coreografías de las bailarinas, coristas y palmeros. Ahí ha sobresalido El Guincho, mano derecha de la artista en la composición y los arreglos de la mayor parte del repertorio.

Como en la gira en la que ha llenado escenarios de medio mundo, el disco 'El mal querer' ha sido el esqueleto del espectáculo en Barcelona. Empezando por 'Pienso en tu mirá' y terminando con un monumental 'Malamente', que ya es un himno generacional. El viaje también ha pasado por 'Bagdad', la canción del Paralelo y del desamor del siglo XXI coreada por un Sant Jordi con la piel de gallina, y 'Dí mi nombre', que Rosalía ha cantado con una gran sonrisa.

Pese a que no estaban James Blake, J Balvin ni Ozuna, Rosalía no ha tenido problemas para bordar 'Barefood in the park' -con todo el Sant Jordi iluminado con las luces de los teléfonos-, 'Yo x ti tu x mi' y 'Con altura', los éxitos que le han permitido arrasar en los Grammy Latinos, nominaciones a los Grammy del 2020, portadas de Vogue o The New York Times y hasta un sitio destacado en la lista de Spotify de Barack Obama. Este sábado, con dedicatoria previa: "Barcelona, tienes mucha altura". No podía faltar tampoco 'Milionària', el éxito en catalán de Rosalía. El público se ha quedado con ganas de más. ¡No te vayas nunca, Rosalía!