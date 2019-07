Rosalía abre el cuarto Mad Cool, con mejoras para evitar caos otros años

La cuarta edición del festival Mad Cool abre este miércoles sus puertas con una "prefiesta" inaugural que contará con actuaciones estelares de Rosalía, Bring Me The Horizon, Metronomy y Lykke Li y que dará paso después a tres días más de música, con mejoras para evitar los problemas de ediciones pasadas.

Según han confirmado sus responsables a Efe, una de las nuevas medidas emprendidas para evitar la caótica entrada y las largas colas del estreno de 2018 ha sido remitir las pulseras a todos los asistentes, incluidos los internacionales.

Solo tendrán que recogerlas en taquilla aquellas personas que las hayan adquirido en los últimos días, al no haber habido tiempo material para su envío domiciliario, precisan desde el festival.

Asimismo, para mejorar el tránsito y el esparcimiento de los asistentes se ha reducido el aforo diario en 5.000 personas, de 80.000 a 75.000, y se ha eliminado un escenario hasta dejar el total en seis espacios musicales diferentes.

También se han cambiado de lugar las zonas acotadas para público VIP, antiguamente habilitadas frente a los dos escenarios principales, lo que en ocasiones dejaba esas áreas medio vacías, como criticó el líder de Queens Of The Stone Age, Josh Homme.

En cuanto al plan de movilidad para acceder y salir del espacio Mad Cool, situado a la espalda de IFEMA, se repiten las pautas de 2018, sostenidas por el servicio de varios autobuses de EMT, Renfe, taxi y VTC, así como dos servicios de lanzadera redimensionados "en relación al volumen de público de este año".

La organización se atiene a este punto para justificar el horario de la línea 8 de Metro, que comunica el festival con la parada de Nuevos Ministerios y que esta vez no se ve ampliado, por lo que cerrará sus puertas a la 1,30 horas de la madrugada.

Habida cuenta de cómo funcionó la experiencia del último concierto de Metallica en Madrid, en el mismo espacio de Mad Cool, se restringue el acceso de vehículos privados. Solo podrán circular hasta el aparcamiento correspondiente los asistentes con pulsera VIP.

El efecto de estos cambios empezarán a percibirse a partir de este miércoles con la "Welcome Party", una jornada de calentamiento más breve y con menos aforo que abrirá a las 17,30 horas con The Amazons y la banda emergente The Gulps y que contará en su programa con Rosalía, Bring Me The Horizon, Lykke Li y Metronomy, entre otros.

Las máquinas se pondrán a funcionar a pleno rendimiento a partir del jueves, con diez horas de música que desde las 6 de la tarde ofrecerá las actuaciones de cabezas de cartel como Bon Iver, Vampire Weekend, The Chemical Brothers, Noel Gallagher's High Flying Birds, la ganadora de 8 premios Grammy Ms. Lauryn Hll, así como Lewis Capaldi, Disclosure, The Hives y la leyenda Iggy Pop.

The Smashing Pumpkins, The National y Vetusta Morla se llevarán probablemente los laureles del viernes, jornada con una oferta que incluirá además a Sharon Van Etten, Miles Kane, Marina, Empire of The Sun, Vince Staples, American Authors, Eric Prydz y los emergentes españoles Cariño.

Ya el sábado, en la jornada de cierre, otras diez horas de música llevarán a los madrileños a emborracharse de The Cure, Robyn, Gossip, Cat Power, Years And Years, The 1975 y Prophets of Rage. También deben ser tenidos en cuenta Alizzz, Jorja Smith, Mogwai y Delaporte.