Rosalía deslumbra buenamente en Madrid con un disco y un show revolucionarios

La cantante y productora barcelonesa Rosalía le ha volado la cabeza esta noche al público del festival Cultura Inquieta, entre ellos al director de cine Pedro Almodóvar, con un nuevo disco y un show revolucionarios para la música española que incluye cortes como el exitoso "Malamente".

La revolucionaria mezcla de cante flamenco, pop, hip hop y ritmos latinos ha convertido esta canción en una de las revelaciones de la temporada, lo que ha atraído probablemente a buena parte de los 3.600 espectadores que, en plenas celebraciones del Orgullo 2018 en la capital, se han acercado a esta cita de la localidad madrileña de Getafe.

Además del realizador manchego, que ha seguido el espectáculo desde un lugar privilegiado, no han querido perderse la nueva propuesta de este valor en alza numerosas personalidades de la cultura como el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, el actor y director Paco León, el también revolucionario grupo de rock español Hinds o el músico Juan Aguirre.

En una jornada en la que además han actuado Carmen Boza y Bala, Rosalía ha acaparado la mayor atención gracias a su actuación, que ha dado comienzo pasadas las 22.45 horas de la noche y que ha constituido la única prevista para verano tras su paso por la última edición del Sónar.

El concierto, de una hora de duración, se ha limitado a las canciones de su próximo y segundo disco, "El mal querer", y no ha incluido ninguno de los temas de su debut, "Los Ángeles", Premio Ruido al mejor disco español del año para la prensa especializada.

De blanco y plateado, cubierta de flecos, con una coleta alta que ha hecho volar en muchos momentos y acompañada de ocho bailarinas, la catalana ha empezado muy fuerte con una dinámica presentación de "Malamente", exhibiendo ahí ya una propuesta escénica inaudita en el panorama nacional en cuanto a recursos escenográficos, tanto en el tratamiento de luces y coreográfico.

Pocos detalles han escapado a su planificación, ni siquiera cuando ha convertido las tablas en un "backstage" aparentemente improvisado para cambiarse los zuecos con los que zapateaba momentos antes por unas zapatillas deportivas con plataforma.

Junto a ella, Pablo Díaz-Reixa, alias El Guincho, DJ y productor corresponsable de la factura del nuevo álbum y de este show en el que ejerce de factótum que regula cada una de las bases electrónicas que vertebran los cortes, con el único acompañamiento en vivo de dos coristas, La Chispa y Ana Colom, y Los Mellis como palmeros.

"¡Te quiero, Madrid!", ha proclamado en varias ocasiones la catalana, que ha aprovechado la cita para desvelar 12 nuevos temas, entre ellos bulerías y saetas fuera de los cánones establecidos, como el realizado junto a Pharrell Williams en Los Ángeles, "Bodas".

Además del fuerte componente visual, entre los muchos juegos sonoros cabe destacar cómo ha montado su voz sobre grabaciones suyas previas o los efectos de motores y derrapes que, en lugar de palmas, han sostenido su cante mientras por el escenario paseaban un quad a modo de paso de Semana Santa.

Otros muchos guiños a la cultura popular más amplia se han concitado aquí, con referencias al "Gasolina" de Daddy Yankee y, mediante un "sample" españolizado, también al "Cry me a river" de Justin Timberlake, entre gritos y aplausos del público que la jaleaban: "¡Qué bonita eres!".

"No sabéis lo que significa para mí venir a Madrid, porque cada vez que vengo esta es la ciudad que más cariño me da. ¡Os quiero buenamente y malamente! Siendo nuevas canciones no me puedo creer que estéis así con nosotros, gracias por haberos arriesgado a venir hasta aquí", ha dicho ante el final del "show".

Vestida para el segundo tramo con un modelo encarnado de volantes muy corto, diseñado por María Escoté como el resto del vestuario, Rosalía ha despedido el concierto con "Aute Cuture", que guarda muchos visos de próximo sencillo, antes de regalar a los asistentes otra interpretación de "Malamente".

Cultura Inquieta, que en su novena edición ha reunido a artistas como Residente, Loquillo, Rulo y la Contrabanda o el último concierto en Madrid de Rosendo, contará mañana en su penúltima jornada con León Benavente como protagonistas, además de Kitai, Las Odio y Texxcoco.