Rosalía, embajadora flamenca, y un J Balvin soñador se unen en los Latin Grammy

Una Rosalía que se definió como "una embajadora del flamenco" y un J Balvin "orgulloso de ser latino" y con ganas de seguir soñando se unieron hoy en un acto de YouTube Music en Las Vegas que presentó a los dos grandes favoritos para los Latin Grammy que se celebran mañana jueves.

La plataforma de vídeo lleva varios años apoyando la música hispana y participando en los Latin Grammy con actos paralelos y hoy contó en un mismo evento con J Balvin, aspirante a ocho gramófonos dorados, y Rosalía, que podría llevarse cinco premios.

La joven barcelonesa, que acaba de editar su esperado disco "El mal querer", reflexionó sobre su pasión por el flamenco o sobre cómo los vídeos le han ayudado a alcanzar popularidad fuera de su país.

"Diría que me siento como una embajadora de esta música que tanto me gusta, que tanto amo, que me cambió la vida cuando la descubrí. Siento que estoy enamorada del flamenco y me gustaría compartirlo con todo el mundo (...) para que todo el mundo pueda enamorarse de ella", apuntó.

Posteriormente, Rosalía matizó que sus cinco nominaciones son todas por la fusión del single "Malamente",

"Nunca me atrevería a decir que 'Malamente' es flamenco porque, lo que para mucha gente significa flamenco, como está codificado hoy en día, es algo muy concreto. Diría que tiene inspiración flamenca, y que si eso sirve como puerta para que mucha otra gente descubra este género, para que mucha otra gente descubra a Juana la del Pipa o el Capullo de Jerez, pues yo la más feliz del mundo", puntualizó.

Aunque Rosalía consideró que en la música "de alguna manera está todo inventado", la cantante destacó que "es bonita la ilusión de que se pueda inventar algo nuevo" jugando con el contexto artístico o entrelazando diferentes influencias.

En este sentido, Rosalía opinó que los vídeos de "Malamente" o "Pienso en tu mirá" han reforzado su música.

"Soy muy de detalles, de las cosas, estoy pendiente de todo. Y los vídeos son una extensión de mi música, una parte más de mi propuesta que me gusta mucho cuidar", explicó.

Por su parte, J Balvin subrayó que el español esté entrando con cada vez más fuerza en el "mainstream" global.

"Me siento muy orgulloso de ser latino y quiero que el mundo se dé cuenta de que los latinos tenemos todo para vibrar", apuntó el colombiano.

"Dios bendiga el reguetón, amén", agregó.

Aunque ha escalado hasta la cima dentro del género urbano, J Balvin dijo que sigue soñando con alcanzar todo tipo de metas.

"Tengo sueños personales, espirituales, también de ego, materiales... Quisiera tener una casa así, pero también ser un ser humano que a donde llegue lleve luz, o quisiera tener una familia con dos hijos, hacer récords en ventas...", enumeró.

"Creo que en la vida todo tiene un precio. Es una ley. Algunos pagamos uno muy alto por los sueños que queremos hacer, pero eso no hace que no lo disfrute", añadió sobre el coste personal que tiene la fama.