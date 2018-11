Rosalía logra un histórico triple número 1 en listas con "El mal querer"

"El mal querer", último álbum de Rosalía, ha obtenido un histórico triple número 1 en su segunda semana, liderando las listas de ventas de álbumes físicos (Top 100 Álbumes), en "streaming" (Top 100 Streaming álbumes) y de "singles", con el tema "Di mi nombre", según un comunicado de Sony Music.

La semana pasada también se hacía público que el álbum había batido todos los récords en Spotify, convirtiéndose en el disco más escuchado tanto en las primeras 24 horas, con 2,5 millones, como en la primera semana, más de 12 millones de "escuchas" en "streaming" en la historia de Spotify en España.

A este récord, hay que añadirle que Rosalía es la artista española más escuchada en el mundo, superando los 4 millones de oyentes mensuales, según Sony Music.

"'El mal querer' es mi trabajo de final de carrera. Me ha llevado dos años desarrollarlo. Una de los motivos que me impulsó es que me niego a creer que sólo exista una forma de hacer flamenco. Este álbum es mi forma de entender lo flamenco aquí y ahora", explica Rosalía en el comunicado de su discográfica.

El pasado 15 de noviembre, Rosalía fue una de las vencedoras de la XIX edición de Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, tras obtener los galardones de Mejor Canción Alternativa y Mejor Fusión Interpretación Urbana con el primer "single" de "El mal querer", "Malamente".