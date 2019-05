Rosalía se cuela en las 10 mejores canciones de 2019 de Time con "Con altura"

La canción "Con altura" de la cantante española Rosalía y el reguetonero colombiano J Balvin fue seleccionada por la revista estadounidense Time como una de las mejores en lo que va de 2019, gracias a su mezcla de dembow, hip-hop y flamenco.

La publicación destaca a la "camaleónica" Rosalía y su manejo de diferentes estilos, lo que le ha permitido desenvolverse bien en la canción de Balvin "que suena como el futuro de la música pop a escala global".

Las otras nueve elegidas incluyen temas de Mark Ronson ("Late Night Feelings"), Lizzo ("Juice"), los Jonas Brothers ("Sucker"), la brasileña Anitta ("Rosa") o una colaboración de Lil Nas X y el cantante de country Billy Ray Cyrus.

"Cuando era más joven me encantaba escuchar reguetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como esta antes, pero no me gusta forzar las cosas", explicó la artista en declaraciones recogidas por Sony Music cuando se lanzó el "single".

En ellas, Rosalía califica este tema como "un ritmo pop barcelonés-estadounidense-latino", que nació "hace unos meses en un estudio de Miami" a partir de un extracto de música dominicana sobre el que trabajaron Frank Dudes y El Guincho.

La cantante cerró a principios de mes su aclamado tour estadounidense de "El mal querer", su último álbum, que la llevó a debutar en el reconocido festival de Coachella y también en ciudades como Nueva York, donde actuó dos noches.

Su gira europea arrancará en su Cataluña natal, con un primer concierto en 1 de junio en el festival Primavera Sound de Barcelona, uno de los principales atractivos de la cita, donde también le acompañará el rey del reguetón.

El último concierto de la gira está previsto que sea en el Gurtenfestival de Berna (Suiza) el 18 de julio, aunque antes pasará por Bilbao, París, Glastonbury (Reino Unido) o Madrid.