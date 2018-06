Rosana confiesa que cada una de sus canciones "dicen algo de mí"

La cantante española Rosana, que el miércoles ofrecerá en concierto en la capital dominicana, reveló hoy que cada una de sus canciones dicen algo de ella, aunque no necesariamente todas sean autobiográficas.

"Quien me conoce, me reconoce en mis canciones y quien no me conoce aprende a hacerlo a través de ellas (...) no hay una sola palabra que no hable de mi; todas muestran información de mi filosofía de vida, de mi actitud y de mi manera consciente de sentirme viva", dijo la intérprete en rueda de prensa.

La artista confesó que el tema "Si tu no estás aquí", uno de sus más emblemáticos, lo compuso de manera tan rápida, que pensó que terminaría por ser una mala canción.

Dijo que aunque "no tiene idea" de dónde proviene la magia para escribir, le encanta que esto ocurra, "porque no hay mejor final para lo que sale del corazón, que llegar al corazón".

Rosana Arbelo Gopar, su verdadero nombre, expuso que un escenario "ideal" para cantar sería una guerra: "para cambiar los disparos por canciones".

La autora de "El talismán", "Contigo" y "Sin miedo, confesó que una de sus 'espinitas' sería de cantar junto al dominicano Juan Luis Guerra.

"Aunque estamos hablando a niveles de Dios, grabaría con él la peor de él o la mejor mía, la que él quiera", dijo entre risas.

La cantautora canaria propugnó porque "se abra el abanico" convencional de oportunidades para los nuevos intérpretes, al considerar que los jóvenes "la tienen muy difícil" en el campo de la música.

"Hay que dejar entrar a los que vienen detrás, primero por justicia, y luego porque así se da la posibilidad de que la gente decida qué quiere consumir", refirió.

Es de opinión que el Internet tiene de bueno que cualquier cuelga un tema en el más remoto lugar y ya puede ser visto en todo el mundo, pero que es tanta la exposición que existe a través de esa herramienta que muchas veces cuando un artista joven viene a ser conocido, ya ha pasado mucho tiempo.

La cantante de "Magia" exclama que este es "su mejor momento", y que la gira que la trae a Santo Domingo es la más larga que ha emprendido en toda su vida.

Agradeció del continente americano el que le haya abierto las puertas cuando empezó su carrera.

"Compongo por deseo de comunicarme conmigo mismo y los demás, cuando estoy en concierto, más que cantar en vivo, me gusta que la gente me tenga en vivo, me gusta cantar con la gente", dijo la española.