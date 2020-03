Rosario Dawson se apunta a "Star Wars" con un papel en "The Mandalorian"

La actriz latina Rosario Dawson formará parte de la segunda temporada de "The Mandalorian", la serie con la que "Star Wars" debutó el año pasado en el universo de las series de televisión no animadas.

El portal Slashfilm aseguró este viernes que Dawson dará vida a Ahsoka Tano, un personaje que hasta ahora solo había aparecido en las series de animación de la saga galáctica: "Star Wars: The Clone Wars" y "Star Wars: Rebels".

Ahsoka Tano es una padawan (aprendiz) de Anakin Skywalker, uno de los grandes protagonistas de "Star Wars" como padre de Luke Skywalker y la princesa Leia y que pasó de ser un Jedi a liderar el Lado Oscuro de la Fuerza como Darth Vader.

Dawson, cuya trayectoria profesional incluye papeles en películas como "Kids" (1995), "Sin City" (2005), "Death Proof" y "Grindhouse" (ambas de 2007), estrenó el año pasado "Zombieland: Double Tap", secuela de la comedia sobre muertos vivientes "Zombieland" (2009) que protagonizaron Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin.

"The Mandalorian", con el chileno Pedro Pascal como estrella, se estrenó el pasado noviembre como punta de lanza de Disney+, la nueva plataforma digital del gigante de Mickey Mouse.

A diferencia de la controversia que levantaron las dos últimas películas de "Star Wars", "The Mandalorian" cosechó buenas críticas por parte de la prensa y recibió el aplauso de los siempre exigentes fans de la saga.

Jon Favreau y Dave Filoni son los principales responsables detrás de esta producción televisiva cuya segunda temporada está previsto que vea la luz en octubre de este año.

La segunda temporada de "The Mandalorian" será una de las pocas alegrías que tengan los fans de "Star Wars" en 2020, ya que este será el primer año desde que se estrenó en 2015 "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney, en el que no habrá ninguna aventura galáctica en la gran pantalla.