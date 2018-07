Rosell: El pago por contenidos es un objetivo a corto plazo para El Mundo

El director de El Mundo, Francisco Rosell, considera que el principal reto de los periódicos es el pago de contenidos, un "objetivo muy a corto plazo" para su diario, que ya está estructurando su redacción a tal fin y pretender ser "vanguardia" en este modelo de negocio en España.

Rosell (1956, Puertollano, Ciudad Real), que ha superado el año al frente de El Mundo, insiste en una entrevista con Efe en que el periodismo de calidad no puede ser gratis y reconoce que ya trabaja en el diseño del pago por las informaciones de internet.

Pregunta: ¿Ha tenido tiempo, tal y como anda la actualidad, de hacer balance de su andadura el frente del diario?

Respuesta: La verdad es que en un año ha pasado lo que, si se me permite la broma, en un siglo. Me hice cargo de la dirección del periódico con el atentado de Londres y a partir de ahí hemos asistido a todo el proceso catalán, a un referéndum de independencia, elecciones, cambio de gobierno... Todo ha sido un verdadero vértigo.

La verdad es que hemos procurado atender muchísimo, como periódico de influencia, todos los acontecimientos y hacer los cambios de transformación digital, una urgencia en el periodismo.

P: ¿Satisfecho entonces con su primer año?

R: Creo que sí, primero porque hemos confirmado el liderazgo en internet con 57 millones de usuarios, de los cuales únicos son 21 millones, y 600 millones de páginas consultadas.

Luego el negocio del papel lo hemos procurado sostener, incluso mejorar nuestra oferta.

P: Cuando se puso al frente de la redacción, ésta había pasado un tiempo convulso, con varios directores, un ERE... Lo primero que hizo al llegar fue prometer estabilidad. ¿Cómo van las cosas a ese respecto?

R: Soy un hombre de la casa, llevo en El Mundo prácticamente desde su fundación como director de El Mundo de Andalucía, por tanto conocía muy bien la casa, el capital humano extraordinario que había en la redacción.

Es verdad que como consecuencia de los cambios en la dirección y el momento no demasiado boyante para los medios de comunicación se dieron dos circunstancias que lo hicieron especialmente un reto profesional y personal.

Quería un periódico que sorprendiera por los temas que llevara, con exclusivas de periodismo de investigación, pero que no desconcertara a nuestros lectores y yo creo que eso se ha conseguido.

P: Cerrado ese primer año, ¿cuáles son los planes?

R: En un momento de confusión en el mundo de la comunicación, en el cual la gente parecía que podía informarse por cualquier lugar, la crisis de las 'fake news' ha hecho que los lectores busquen medios de referencia, marcas que garanticen el contenido de la información. La gente ya repara en quién le informa y eso es muy importante para recuperar la posición de los medios.

El reto principal es que los periódicos vayamos al pago de contenidos, como ocurre en todo el mundo. España es una excepción. La información no es gratis, requiere profesionales solventes que tienen que dedicar su tiempo a investigar asuntos y a contrastar.

P: Se ha hablado mucho de la desinformación y las noticias falsas en los últimos meses. ¿Es tan grave el problema?

R: Sí, primero es muy grave el fenómeno en sí y segundo, el deterioro que produce en los sistemas democráticos. Es demoledor.

Es verdad que a los medios de comunicación nos lleva mucho tiempo tratar de desmentir esas cosas porque se cuelan con mucha facilidad. Hemos visto cómo han afectado al proceso electoral en Estados Unidos, a consultas como la del Brexit o incluso lo hemos vivido en Cataluña con el referéndum ilegal de octubre. Todo lo que hagamos en ese terreno es necesario para la credibilidad del sistema democrático y para las libertades ciudadanas.

P: Poco después de llegar a la dirección defendió la fórmula del pago por artículos en internet. ¿Qué pasos se van a dar hacia el pago por contenidos?

R: Ya estamos trabajando en esa dirección y es un objetivo muy a corto plazo. Estamos estructurando la redacción, los contenidos para ir a eso. Un periodismo de calidad como el que se exige necesita que se paguen los contenidos. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en toda Europa y creo que en España también va a suceder. Todos los medios estamos en esa transición y nosotros queremos ser vanguardia en esa estrategia.

P: ¿Puede concretar la fórmula de pago que elegirán?

R: Estamos perfilando distintas fórmulas y nos las reservamos porque estamos en un mercado de competencia obvia.

P: ¿Cómo ve el periodismo en España?

R: Estamos en un momento en el que a mí me preocupa que la información se convierta en un espectáculo, porque eso devoraría la esencia del propio periódico: que esté muy atento a los sentimientos, que sea un periodismo partidista, muy volcado en los sentimientos y no en las razones de peso de darle a la gente las claves de lo que está ocurriendo.

P: Últimamente el periodismo de investigación ha forzado dimisiones políticas.

R: Ser capaces de aportar la información que permita hacer el verdadero control a nuestros responsables políticos es la labor primordial de la prensa.

P: Dicen los analistas de medios de comunicación que la concentración de cabeceras es inevitable.

R: De esto se viene hablando mucho. A mí me preocupa en el sentido de que pudiera ser una merma a la pluralidad informativa. Pero al final las empresas tienen que ser rentables, porque sólo así tienen garantía de ser independientes.

Creo que el minifundismo y la proliferación de pequeñas cabeceras al final hace que se resienta la independencia, tienes que tener medios que realmente puedan soportar la presión ajena.

P: ¿Podría afectar esa concentración a El Mundo?

R: Hacer pronósticos, como hemos visto en la situación de España, en cualquier aspecto me parece muy arriesgado y no seré yo quien lo haga. Veremos cómo avanzan las cosas, nosotros pertenecemos a un gran grupo internacional, Rizzoli. Tenemos la dimensión adecuada para afrontar esos retos, pero escribir el futuro es un oficio casi temerario.

P: El País acaba de nombrar presidenta a Soledad Gallego-Díaz. ¿Cree que su llegada va a reavivar aún más la competencia?

R: Siempre hemos tenido competencia con todas las cabeceras. Sol es una gran periodista y lo hará estupendamente, pero nosotros competimos por un lado y por otro.

Es una periodista muy capaz, lo hará bien y yo le deseo lo mejor, siempre que no sea en perjuicio de El Mundo, en su justa dosis (risas).

P: ¿Le da algún consejo?

R: No, lejos de mí. Soledad es una periodista histórica. Tiene una trayectoria como para darle consejos. No, no, los consejos me los reservo para mí mismo.