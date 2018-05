El Roto: "La izquierda nacionalista me parece un contrasentido"

Aunque la crisis catalana no se lo ha "puesto fácil" a la hora de trabajar, Andrés Rábago, "El Roto", recopila en "Contra muro y banderas" todas esas viñetas en las que deja claro su posicionamiento contra los nacionalismos y contra la "izquierda nacionalista", algo que le parece un "contrasentido".

Así lo ha expresado el dibujante madrileño (1947) en una entrevista con EFE con motivo del lanzamiento de este libro (Reservoir Books) que él califica como un "souvenir", ya que al tratarse de un trabajo que recoge las viñetas publicadas en El País en los últimos 9 meses "ya no es de actualidad, porque ahora la actualidad es la moción de censura y lo que va a pasar".

"Pero es un libro que creo que va a tener permanencia porque el problema no está resuelto y dista mucho de ser resuelto y vamos a tener que convivir con el bastante tiempo", matiza El Roto sobre esta recopilación, una suerte de "declaración de intenciones" de las que se desprenden reflexiones como "Con las ruinas de los puentes construimos muros".

"Es un libro que fija una posición y también que de alguna manera pretende ser una especie de recuerdo de una época que espero que en algún momento se convierta en eso, en un recuerdo, algo que pasó. Vamos a ver, la historia nunca se sabe como termina", afirma.

Pero reflexionar sobre Cataluña en sus viñetas no ha sido un trabajo fácil porque "trabajar en ese territorio" ha sido, según relata, le ha costado "mucho".

"Creo que este libro debía haber sido dibujado desde Cataluña, pero no ha podido ser porque yo vivo aquí, pero ha sido difícil porque tenía una mínima sensación que era algo que estaba haciendo desde fuera, cuando debería de haber sido hecho desde dentro", matiza.

Con una postura política "de izquierdas" que no ha dudado en mostrar a lo largo de su trayectoria, para El Roto, según profundiza en "Contra muros y banderas", en la crisis catalana "la izquierda nacionalista" le parece un "contrasentido". Y por eso no entiende que los partidos políticos nacionales de izquierdas "no se hayan posicionado hasta hace muy poco tiempo claramente sobre este discurso excluyente".

"La izquierda -añade- arrastra muchos lastres de su proveniencia anti franquismo que hizo de la patria, de la nación, una especie de monstruo de seis cabezas al que había que agredir. Y ya va siendo hora de que crezca un poco y se ponga pantalones más largos de los que lleva ahora".

En este sentido, y como muestra en esta recopilación -"modesta y barata" (ha salido a un precio de 8,90 euros)- considera que en Cataluña se está buscando "un enemigo exterior dentro del propio país": "Y eso ya es el colmo, que nos quieran convertir a otros dentro de nuestro propio país en extranjeros, yo creo que eso es una agresión y como tal debe ser expuesta".

Aunque su "decepción" va más allá: "Creo que uno de los problemas de la izquierda, que es una cosa muy amplia, es el cainismo, la lucha contra lo más próximo olvidando lo más lejano".

Según cuenta Rábago, con su trabajo pretende día a día "elevar el lenguaje satírico" y por eso, pese a que cuando vio por primera vez a Carles Puigdemont "inmediatamente" vio la imagen de un "payaso", huyó de la "anécdota".

"Esto es una anécdota, pero hay algo de circense en el trasfondo de todo el problema en Cataluña, aunque por desgracia es mucho más grave que todo eso. Entonces, no podemos reducirlo a eso. Es un problema de largo alcance", expresa.

Por eso, la salida "digna" para España, según sus palabras, "no puede estar a la expectativa de lo que puedan hacer unos u otros políticos", sino que "la tienen que fijar los ciudadanos".

"No es una cuestión de política momentánea, sino una posición de dignidad nacional que a cada uno de los ciudadanos nos compete y nos obliga", explica este artista gráfico defensor de los periódicos en papel -que viven "malos momentos"- y que nunca se aplica la "autocensura", sino el "sentido de la oportunidad" para publicar su viñeta en el "momento".