El Rototom Sunsplash de Benicassin aplaza su edición a 2021

El festival Rototom Sunsplash, previsto del 16 al 22 de agosto en Benicassim, ha anunciado su suspensión por la crisis sanitaria, porque un festival "sin abrazos no sería Rototom", y su próxima edición será en 2021, en las mismas fechas que esta.

El Rototom, un de las mayores citas reggae y de músicas del mundo de Europa, se une así a la lista de festivales de música de la Comunitat Valenciana que han suspendido ya sus ediciones de este año, como el FIB, el Low Festival y el 4ever Fest.

En un comunicado, la organización ha anunciado la suspensión tras "haber trabajado hasta el último minuto para una edición memorable arropada por un lema esperanzador", "We can change the world" (podemos cambiar el mundo), pero "este sueño compartido tendrá que esperar".

"Un Rototom Sunsplash sin abrazos no sería Rototom" porque "perdería su esencia, y la queremos intacta", han asegurado desde el festival, que pausa su edición actual pero no su "empeño y ganas de seguir adelante".

La organización ha asegurado que les espera "un año difícil" y han indicado que "tras meses de trabajo por parte de un gran equipo para organizar el festival este verano, toca reactivar la maquinaria para preparar la próxima edición".

"Tenemos ilusión y energía, pero necesitamos más que nunca seguir contando con el apoyo y la implicación que nos habéis demostrado en estos 27 años" porque estos "han sido nuestro soporte para superar cada obstáculo del camino", han agregado.

Desde la organización han asegurado que "transformar el abono de 2020 en un pasaporte directo al Rototom Sunsplash 2021 nos daría oxígeno para construir vuestras próximas vacaciones reggae en Benicàssim" y "sería un enorme apoyo para que este sueño no termine".

Sin embargo han explicado ser conocedores de las complicaciones derivadas del actual contexto y la dificultad que se puede encontrar a la hora de mantener la entrada, por lo que han publicado ya los pasos para la devolución del importe de los tiques ya adquiridos.

"Volveremos fuertes", finalizan desde el Rototom, y aseguran: "En esta espera, tenemos la ilusión de que irrumpa una sorpresa capaz de acelerar el reencuentro y reconfortar la desilusión por la suspensión del festival. Ojalá podamos comunicarla muy pronto".