El Rototom abre una mirada al futuro cuidando a los niños y al planeta

El recinto de conciertos de Benicàssim se ha teñido ya de rojo, amarillo y verde con miles de "rototoners" que han llegado desde 90 países del mundo para disfrutar de una semana como parte de una gran familia que este año le ha declarado la guerra al plástico, se ha abierto al universo "cashless" y se muestra aún más acogedor para las generaciones del futuro: los niños y adolescentes.

El director del festival, Filippo Giunta, explicaba a EFE recientemente que en el Rototom Sunsplash la gente puede "experimentar lo que será la sociedad del futuro", un mundo que va a ser "multirracial y multicultural" y que se verá obligado a entenderse y a no hacer la guerra.

A juzgar por la programación del Foro Social, vertebrada alrededor del lema de la edición número 26 del festival -"Stand up for Earth"-, el ser humano del futuro se verá forzado a respetar el planeta, cuidar la tierra y replantearse la manera en la que explotamos nuestro hogar.

El Rototom nos lo dice ya, habrá que -entre otras cosas- declarar la guerra al plástico (y por ello se ha convertido en el primer festival español con cero consumo de plástico), habrá que alzarse en contra de la destrucción de los pulmones verdes del planeta -como defenderá en el Foro Social la activista amazónica Sonia Guajajara- y habrá que replantearse el "insostenible" modo de vida actual, como explicará el documental "Frágil Equilibrio", dirigido por Guillermo García López.

"No hay Planeta B", han reclamado hoy los asistentes al Rototom en la manifestación organizada dentro del movimiento "Fridays For Future", que también estará presente en el Foro Social con un debate en el que el público "podrá empaparse" del llamamiento activo por la defensa del planeta.

En esa sociedad del futuro, tal y como ha hecho el Rototom, la tecnología tendrá inevitablemente un papel primordial y este año el festival se ha pasado al sistema "cashless" y todos los pagos del recinto se harán a través de la pulsera de acceso de cada asistente. El público además, tendrá la posibilidad de recuperar el dinero restante de la pulsera.

Y además, tal y como reza una de las numerosas citas que decoran el recinto, "la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos", por lo que los niños y los adolescentes son un público que el Rototom Sunsplash cuida especialmente.

El festival cada año amplía los servicios especiales para niños en la zona de acampada (con cambiadores para bebés, más sombra y zona de juegos), elabora una programación exclusiva para ellos -con talleres y diversas actividades- y cuenta con el sello Tour & Kids, un aval concedido por el Club de Producto de Turismo Familiar que cuenta con el respaldo de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).

Y este año inaugura una zona especial para adolescentes, "Teen Yard", para dar voz a un sector del público "muy especial para el festival", y donde tendrán una plataforma de expresión y podrán visitar a los artistas del Main Stage, participar en talleres de arte, composición musical o redes sociales.

Y todo, evidentemente, con la banda sonora de un cartel que cada año trae a las primeras figuras mundiales del reggae, sin dejar de lado otros ritmos globales.

Este año se rendirá homenaje a alguna de las leyendas del reggae "roots" como The Abyssinians -que celebran en el festival su 50 aniversario-, Misty in Roots- que cumplen 40 años sobre las tablas-, o la que está considerada como la "reina indiscutible de la música reggae".

El cartel estará capitaneado por Ziggy Marley y traerá hasta Benicàssim a otras figuras del género como Antony B, Chronixx, Queen Ifrica, Morgan Heritage o Jah 9 & the Dub Treatment.

Y con otras figuras femeninas emergentes del género, como Sevana, Lila Iké o Sister Maryjane de Emeterians, que han reivindicado hoy en la Reggae University que "The Future is Female" (el futuro es femenino), porque en un mundo "globalizado" las mujeres están alzando la voz y encontrando un sitio en un universo -el del reggae- tradicionalmente de hombres.

Esta noche la música comenzará a sonar con los legendarios The Abyssinians, y tras ellos será el momento para Lila Iké, The Next Generation of Dub con The Young Robotiks, Lady Marga, Zeena, Redhed Qi, Joe Ariwa, Macaco, Eva Lazarus & The Young Robotiks, Chronixx, International Dub Ambassadors y Acsel & The Reggae Rebel Band.

Por Rosabel Tavera