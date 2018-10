Rozalén anuncia un nuevo concierto en el WiZink Center el próximo 14 de junio

Rozalén celebrará un nuevo concierto en el multitudinario WiZink Center de Madrid el próximo 14 de junio, el segundo de su carrera tras el debut de la artista en este emblemático y significado recinto de la capital española en mayo de este mismo año.

Como entonces, la albaceteña pondrá en liza las canciones de su tercer disco de estudio, "Cuando el río suena...", por el que ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías de "mejor álbum" y "mejor canción del año" por "La puerta violeta".

Según ha informado hoy su promotora, habrá una preventa exclusiva a partir de las 11 horas de este miércoles gestionada a través de su web oficial, www.rozalen.org. La apertura de la venta general se producirá el próximo lunes.

Con su nueva actuación en Madrid serán cuatro las veces que Rozalén haya traído su actual gira a la ciudad, tras dos presentaciones previas con todo el aforo agotado en el Teatro Circo Price y el citado debut en el WiZink Center, en el que contó con Kevin Johansen, Abel Pintos y Kase O. como artistas invitados.

La carrera de María de los Ángeles Rozalén (Albacete, 1986) no ha dejado de crecer desde la publicación en 2013 de su primer álbum, "Con derecho a...", al que siguieron "Quién me ha visto..." (2015), el directo "Quién me ha visto... y quién me ve" (2016) y "Cuando el río suena...", número 1 en ventas en España.