Rulo acerca a su Cantabria, dentro de un escenario, "Basado en hechos reales"

El escenario de la sala principal del Palacio de Festivales de Cantabria ha pasado esta noche a convertirse en toda una sala de conciertos, en la que Rulo ha acercado al público de su tierra su cuarto disco con la Contrabanda, "Basado en hechos reales".

En un formato intimista, en el que el cantante ha estado acompañado por su inseparable amigo y compañero de La Contrabanda, Fito, Rulo ha tocado ante los asistentes cinco temas de su nuevo trabajo y su "Noviembre", de su disco anterior, "El doble de tu mitad".

Esta cita con el músico (Reinosa, 1979) se ha producido gracias al programa de Antonio Hueso "De cerca con...", de Cadena 100, durante el que Rulo no ha acercado solo su música al público, si no también parte de su vida, de sus sentimientos y sus experiencias.

Los asistentes a este especial concierto han podido saber que el cantante y compositor es también ahora presentador, ya que ha grabado para RTVE y su programa "Un país para escucharlo" junto a Ariel Rot, en el Centro Botín como escenario.

También Rulo ha adelantado que el próximo año quiere traer al productor de su nuevo disco, el galardonado Thom Russo, a su tierra para que la conozca y sus hijos puedan volver a ver a los del cantante, con los que "hicieron buenas migas" mientras grababan "Basado en hechos reales", en Los Ángeles (Estados Unidos).

"Y amenaza (Russo) con tocar con nosotros", ha contado Rulo al público tras asegurar que a partir de ahora no concibe grabar otro disco con otro productor que no sea este americano ganador de 16 Grammy.

Sus vivencias con esta estrella de la producción discográfica las ha trasladado el cantante al público tras interpretar "Todavía", uno de sus temas más oídos de su nuevo álbum, en el que reivindica la vida de pareja como un trabajo que hay que mantener "día a día".

"Las señales", o "Malos humos" como la llaman todos los de La Contrabanda, es la pieza que en este nuevo disco Rulo ha compuesto al piano, aunque este lunes ha sido su "amigo de Madrid", Iñaki, el que ha tocado esa canción.

El público ha podido oír, en este formato intimista en el Palacio de Festivales, esta canción, tras la que el cantante ha reconocido sentirse un privilegiado por el público tan fiel que tiene tras tantos años en la música.

Su tema favorito, ese que compuso de una vez en un solo día, "Polaroid", y "La última bala", el que cierra su cuarto disco con La Contrabanda, han sido los siguientes temas elegidos por el cantante campurriano, quien ha abierto sus sentimientos al público, entre el que se encontraba sus padres, su mujer y sus dos hijos.

De hecho, el más pequeño de ellos, ha sido protagonista en la canción que ha tarareado todo el público, su primer single de este nuevo disco, "Verano del 95".

Su pequeño ha comenzado a cantar cuando su padre ha entonado los primeros acordes de "Verano del 95" y Raúl Gutiérrez, Rulo, no ha podido retener la sonrisa y, al tener que parar, ha explicado al público que aquella vocecita aguda no era la de su compañero Fito, si no la de su hijo. "No te quiero cortar, sigue cantando como hacemos en casa", le ha dicho al pequeño.

Rulo ha despedido su presencia en este especial concierto con un "Viva Cantabria", aunque el presentador, Antonio Hueso, le ha pedido un último tema para cerrar la actuación, "Noviembre", con el que ha dado por finalizada una velada especial para el cantante en su tierra.