La SGAE vota hoy la polémica reforma estatutaria propuesta por su presidente

La Sociedad General de Autores y Editores encara hoy una de las asambleas generales más polémicas ya que, además de votar las cuentas de 2017, los socios tendrán que decidir si sacan adelante, o no, los nuevos estatutos propuestos por su presidente, José Miguel Fernández Sastrón.

Esta reforma estatutaria, que necesita dos tercios de los votos para salir adelante, propone, entre otros puntos, que el presidente de la entidad deberá ser nombrado y cesado directamente por los socios en la Asamblea General, lo que permitiría a Fernández Sastrón poder presentarse a la reelección.

Además, también se propone la eliminación del Consejo de Dirección y la reducción, a la mitad, del número de miembros de la Junta Directiva.

La reforma viene motivada por los cambios introducidos en la Ley de Propiedad Intelectual, derivados del Real Decreto-ley 2/2018, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Una trasposición que llevó al Consejo de Ministros a aprobar la tramitación urgente de un anteproyecto de ley que obliga a las entidades de gestión como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a modificar sus estatutos para "mejorar su gobierno interno, transparencia y rendición de cuentas".

Aunque se trata de un reforma de estatutos que se tiene que llevar a cabo sí o sí, la propuesta por Fernández Sastrón cuenta con una fuerte oposición encabezada por la mitad de la Junta Directiva, así como por un manifiesto que fue firmado por 270 autores, entre los que están Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia o Isabel Coixet.

Por eso, como hoy se celebra el Día de la Música, la oposición a la gestión de Fernández Sastrón llega con una melodía muy clara: votar no a esta modificación.

Tanto es así que solicitaron "con urgencia" al Ministerio de Cultura un "observador" que garantice que "no se va a falsear el resultado" de la votación de hoy.

Según sus palabras, a Cultura también le han pedido "un administrador ministerial que se haga responsable de todo el proceso de transición hasta la celebración de las próximas elecciones y surja una nueva junta". Un responsable que, según ha matizado, "no cambie reglamentos, sino que apruebe o deniegue cualquier operación que se realice en la casa".

De no salir adelante su propuesta, Fernández Sastrón, adelantó a Efe en una entrevista el miércoles que no "contempla" dimitir, pero sí que tiene claro que si no sale la reforma que él ha presentado habrá que hacer unos nuevos "si no le queda más remedio".