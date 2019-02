Sabina: "Este pregón me importa más que cualquier concierto o viaje"

Cádiz, 28 feb (EFE),- El cantautor Joaquín Sabina, pregonero del Carnaval de Cádiz 2019, ha señalado este jueves que "este pregón me importa más que cualquier concierto o viaje".

En un acto en el Ayuntamiento de Cádiz, junto al alcalde de la ciudad, José María González, el cantante se ha emocionado y ha asegurado que "hace mucho que no encuentro motivos para quitarme el sombrero, y hoy me lo he quitado en este Ayuntamiento".

Ha afirmado sobre el pregón que "hay muchas sorpresas, traigo a muchos amigos míos cantantes y poetas".

"Me parece uno de los sitios más privilegiados del mundo, no solo por su estructura urbana, sino por su gente" ha indicado Sabina sobre la ciudad de Cádiz, al tiempo que ha confesado que "no conozco un pueblo donde la gente sea tan democrática".

Con un "viva Cádiz y viva el carnaval" concluía el artista jienense, para dar turno de palabra al alcalde gaditano.

"El carnaval de Cádiz hace mucho que traspasó la frontera de nuestra ciudad" ha reflexionado José María González.

Sobre el cantante, el alcalde ha declarado que "si el carnaval es una protesta, despertar los sentidos más dormidos y cantar lo que se piensa, Sabina es carnaval".

Joaquín Sabina pronunciará el pregón del carnaval de la capital gaditana el próximo sábado a partir de las 20.30 horas en la Plaza de Antonio.