Saldarriaga: Premio Rey de España reconoce la función social de la fotografía

El periodista colombiano Manuel Salvador Saldarriaga, ganador del Premio Rey de España de Fotografía, consideró que este galardón, anunciado este viernes en Madrid, reconoce la función social del periodismo que se hace en la calle y con la gente.

"Lo bonito de este trabajo es que uno a través de la fotografía siempre trata de hacer una labor social; yo trato de reflejar eso en la imagen porque cuando uno está en esas comunidades alejadas de cierta forma, el Estado vuelve un poco el foco hacia ellos y les presta un poquito como de atención, sobre todo cuando tienen problemas de inseguridad, por el conflicto", ha manifestado a Efe.

Saldarriaga ha sido premiado con el Rey de España en su XXXVII edición por su trabajo "La vida estudiantil en la comunidad de El Guamo", publicado el 7 de octubre de 2018 en el diario El Colombiano, de Medellín, que es además el segundo que gana en su carrera.

ESFUERZO INDÍGENA POR LA EDUCACIÓN

El reportaje gráfico muestra a una comunidad indígena ubicada en una zona rural del departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, que apuesta por la educación propia.

Para ello, 97 niños emberá atraviesan cada día las selvas y ríos para asistir a clases y así aprender de la cultura del exterior y de paso poder tener bases para hacer respetar sus derechos como pueblo ancestral.

Saldarriaga cuenta que este trabajo lo hizo aprovechando un viaje al Chocó para acompañar a una misión humanitaria que iba a recibir a unos ingenieros que habían sido secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Llegamos y mientras se daba la entrega me subí a la escuela de la comunidad indígena de El Guamo y empecé a hacer un trabajo con ellos estudiando, alimentándose, con los profesores", relata.

El fotógrafo explica que de todos los asuntos que le toca cubrir en el día a día, que van desde el conflicto armado hasta los deportes, el tema de los indígenas le llama poderosamente la atención "por la nobleza de ellos y por las situaciones que enfrentan".

"La verdad, fue una experiencia muy bonita ver a los niños emocionados viendo una cámara digital, donde les hacías la foto y enseguida se las podías mostrar, eso les causaba mucha emoción", añade.

FAMILIA DE REPORTEROS PREMIADOS

Saldarriaga procede de una familia de reporteros gráficos y aunque esta es la segunda vez que gana el Rey de España, no pudo con la emoción.

"Imagínate, es una emoción muy grande, estoy muy feliz, me alegra mucho por el periódico en que yo trabajo, por mi familia, por los esfuerzos diarios", destaca.

En 2009, Saldarriaga ganó el Rey de España por la serie "Inocencia en medio de la coca", publicada también en El Colombiano, y además colaboró con las fotografías del artículo ganador del Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible de 2015, titulado "Mercurio, un monstruo dormido en Antioquia", publicado en elcolombiano.com., cuyo autor fue Santiago Cárdenas Herrera.

Su hermano, Santiago Saldarriaga Quintero, ganó también el Rey de España de Fotografía en 2017 por el trabajo "El reto de volver a levantarse", publicado en el diario bogotano El Tiempo.

Esta vez, la noticia le llegó al ganador por una llamada de Efe mientras estaba en una carretera del departamento de Boyacá cubriendo la cuarta etapa del Tour Colombia.

"¿Es verdad?, no lo creo, ¿es verdad? Voy en un carro con periodistas hacia Paipa y no me lo creo, recibo la noticia con mucha emoción, muchas gracias por dármela. Perdona pero en un momento de estos uno se bloquea por la misma emoción y la mente se le queda como en blanco", ha sido su primera reacción.