Sale a subasta la primera grabación del clásico de Bowie "Starman"

Una demo considerada la primera grabación de "Starman", uno de los grandes éxitos del británico David Bowie, sale a subasta este martes en el Reino Unido con un precio estimado de 10.000 libras (11.574 euros).

En la cinta, realizada en 1971, se puede escuchar a Bowie diciéndole al guitarrista Mick Ronson que aún no ha terminado de componer la canción cuando están acabando de grabar.

De acuerdo con la cadena BBC, Ronson le dio esa demo a su amigo Kevin Hutchinson, un aspirante a músico que la escuchó, la etiquetó como "David Bowie cinta de prueba" y la guardó en su casa.

Además de "Starman", ese disco también contiene las canciones "Moonage Daydream" y "Hang Onto Yourself".

"Recuerdo escucharlo y pensar: está bien. No pensé: esto es fantástico", manifestó Hutchinson a la cadena pública, aunque matizó que con "dieciséis años nada impresiona" y ahora piensa que "obviamente" está "fenomenal".

Hutchinson reconoció que "no podía creerlo" cuando encontró la grabación y la escuchó.

"Starman" estaba incluida en el disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" ("El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte"), el álbum que catapultó a la fama en 1972 a David Bowie, fallecido en 2016.

Dan Hampson, de la casa de subastas Omega que organiza el evento, señaló que "probablemente" se trate de la primera versión demo de "Starman".

"Hay mucha mitología alrededor de la composición de este clásico intemporal, y la pura y verdaderamente preciosa versión de esta cinta ayuda a proveer un fascinante conocimiento sobre el proceso creativo de un auténtico genio", indicó.

La puja tendrá lugar este martes en la casa de subastas Omega en la localidad de Newton-le-Willows, situada entre Liverpool y Manchester.