Sánchez y Carbonell: actualidad, cultura y humor para las noches de La 2

Una singular pareja, Elena Sánchez y Pablo Carbonell, aterriza este jueves a las 23:00 horas en La 2 con un espacio en el que la cultura y el humor se unen para crear un show de entretenimiento en directo.

La presentadora Elena Sánchez y el actor Pablo Carbonell recogen el testigo de Alaska y Santiago Segura, quienes dirigieron el espacio en el año 2015. Tras Torres y Reyes (2013), Alaska y Coronas (2014) y Alaska y Segura (2015), esta cuarta temporada tendrá como objetivo principal "dar voz a la cultura a todos los niveles", como ha explicado Sánchez durante el acto de presentación del programa.

Música, teatro, monólogos, baile y cabaret, entre otros ámbitos de la cultura y el espectáculo, estarán presenten en este espacio en el que se pretender tener el humor como base para construir la actualidad y el entretenimiento.

"El humor va a estar muy presente. Tenemos un equipo de guionistas con mucha rapidez y agilidad. Y, además, lo bueno es que aunque Carbonell y yo ensayemos, cada vez salen cosas diferentes porque a él se le ocurren cosas constantemente y yo le sigo", comentaba la presentadora, quien reconocía que no se descarta la participación de cualquier tipo de personaje, incluso del ámbito de la política.

"Me gustaría tener para el programa que dedicaremos a los Goya a Antonio Banderas. Pero también me encantaría tener a Rafa Nadal, por ejemplo. Incluso en un momento dado podría venir un político a descubrirnos ese lado que no conocemos de ellos·, añadía Sánchez.

Un acto, retransmitido este miércoles en directo a través del canal de Youtube de La 2 y la web de Sánchez y Carbonell, que ha servido de espacio de presentación del programa pero también como lanzamiento o recordatorio de otros programas y espacios de la cadena.

Con este objetivo, han acompañado a Sánchez y Carbonell rostros de La 2 como Ariel Rot (Un país para escucharlo), Jordi Hurtado (Saber y Ganar), Maika Makovski (La hora musa), Ramón Gener (This is art), Gonzalo de Ambrossio (Las rutas de Ambrossio), Paula Sainz-Pardo (La 2 Noticias), Miriam Moreno (Saber Vivir).

Además de Óscar López (Página Dos), Miquel Silvestre (Diario de un nómada·), Núria Moliner (Escala Humana), Evelyn Segura (¡Qué animal!) o Pere Estupinyá (El cazador de cerebros).

Sánchez y Carbonell se plantea, como explica su director Santiago Tabernero, como un "promiscuo espacio cultural donde quepan todo tipo de variantes".

El formato, que ha tenido cinco años de descanso, vuelve con energías renovadas pero sin perder sus principales señas de identidad y ese estilo alternativo y transgresor que tanto éxito le dio en la pasada temporada.

El primer capítulo contará con la participación de personajes tan conocidos como el violinista Ara Malikian, Meneo, Dani Orviz, el escritor Juan Gómez-Jurado y Blanca Li. Un primer episodio en el que se homenajeará a José María Íñigo, emblema de la comunicación y la televisión en España.

También se hará un guiño especial en este primer episodio a los anteriores presentadores, Alaska y Segura, quienes darán el relevo a la nueva y singular pareja de las noches de los jueves.