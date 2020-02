Sánchez y Casado apelan a la "reconciliación" en sus cartas a los Machado

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ha hecho públicas este viernes las casi 200 cartas dirigidas al "Buzón de los Machado" firmadas por políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado o Pablo Iglesias, además de personalidades del ámbito cultural como Ian Gibson y Raquel Lanseros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido contar a Machado en una carta de tres páginas enviada el pasado noviembre como "esa España que te heló el corazón, Antonio, hoy te quieren todos. Te recuerdan todos. Te siguen leyendo los jóvenes y los mayores. Y tu biografía se ha convertido en casi una leyenda".

"Ahora, cuando se cumplen ochenta años –81 en la actualidad– del final de la guerra, nos queda la memoria y la reconciliación", ha escrito el mandatario socialista. "Sin denigrar a tu hermano Manuel y viceversa" ha añadido.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha homenajeado a los hermanos Machado haciendo una llamada a la reconciliación de la población española. "Me emociona pensar que, teniendo ideas distintas cada uno de vosotros, ambos admiraríais la España moderna que hemos logrado hacer".

"Una España donde caben todos. Quizá porque fundamos esa democracia no sobre el olvido, sino sobre la reconciliación (...). Si algo hemos aprendido los españoles es que no podemos afrontar nuestros problemas desde dos bandos sino como un solo país", relata en su carta el mandatario popular.

Pablo Iglesias, Inés Arrimadas o Tomas Guitarte han sido otros de los políticos que han dedicado sus palabras a los hermanos Machado a través del buzón de cartas propuesto por el Instituto Cervantes.

"Quizá haya quien espere de mí una carta sectaria con un Machado bueno y un Machado malo (...). "Tampoco puedo olvidar que el 'malo' de los hermanos fue autor de la letra de un posible himno a la Segunda República y fundador, con otros intelectuales, de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética", ha escrito el vicepresidente Pablo Iglesias.

"La guerra le cogió en Burgos por casualidad y llegó a ser detenido por la denuncia de un corresponsal de ABC. El miedo, la vejez y la enfermedad, unidos al instinto de conservación, hicieron el resto. Quien no lo entienda no sabe nada de la condición humana", ha añadido.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, explica las "muchas cosas que daría" por su deseo de poder sentarse con ambos y "escuchar que opinan de la España de hoy". "Ahora que soy adulta pienso también en lo duro que debió resultar para usted morir lejos de su patria", ha concluido.

Por otro lado, el diputado por Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reivindicado en su misiva: "Que en nuestro ‘último viaje’, venga usted -Antonio Machado- a nuestro lado en la clase turista del Tren de Alta Velocidad yendo cuanto antes, ligeros de equipaje, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, a Madrid o a Colliure".

"Viendo jóvenes llenando de vida nuestras tierras con la unión y la enseñanza de su legado poético que nos hizo avanzar golpe a golpe, verso a verso. Se hace camino al andar", se ha despedido Guitarte.

No solo políticos han dirigido misivas al "Buzón de los Machado", también personalidades del ámbito de la cultura han querido dedicar unas palabras a los dos poetas sevillanos.

"Poner juntos vuestros nombres es reconocer la calidad poética de vuestras obras, pero también recordar el amor y el respeto con el que os tratasteis en la vida. Y no está de más, porque vivimos otra vez un tiempo en el que la intolerancia y la crispación invitan a la enemistad y a simplificar el mundo en eso de las dos Españas", ha lamentado el escritor Felipe Benítez Reyes.

Más poética Raquel Lanseros ha afirmado: "No me recuerdo sin el influjo protector y fecundo de vuestro canto (…). No os conocí, es verdad, pero os conozco. Los dos sois mis maestros, los dos mi estrella alta, los dos la dignidad de esta tierra que piso".

"Vosotros me ensancháis, me ilumináis, me reveláis el camino, me completáis la piel. Vosotros, amigos viejos, me evocáis todas las cosas", ha concluido la poeta.

El hispanista irlandés, Ian Gibson, ha recordado cómo sus versos le han acompañado desde que empezó a aprender el castellano a los 18 años. "¿Tendremos algún día a la gran España culta, tranquila y dialogante con la cual usted soñaba?", se ha preguntado.

El buzón se instaló el pasado noviembre en la Caja de las Letras, con motivo de la exposición "Los Machado. Fondos de la Colección Fundación Unicaja" que mostró hasta el 9 de febrero documentos originales, manuscritos autógrafos, fotografías, libros, cartas y otros objetos de Antonio y Manuel Machado.