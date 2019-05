Santiago Segura: "La emoción está en el aire" en los Premios Platino

El actor y director español Santiago Segura aseguró que la "emoción está en el aire" minutos antes de la gala de los Premios Platino, que presentará junto a la actriz Cecilia Suárez, y ambos manifestaron su admiración por el otro en la alfombra roja.

En declaraciones a Efe, el actor y director Santiago Segura explicó que en esta edición de los Premios Platino, que se celebra en Playa del Carmen, la "emoción está en el aire" y comparó esta noche como una "retransmisión deportiva".

Explicó que aunque toda gala de premios es "sota, caballo y rey", no por ello será aburrida.

"La única sorpresa es la emoción de los premios, la cara del nominado cuando gana y no se lo esperaba, y cuando pierde y no se lo esperaba", apuntó.

Santiago Segura (Madrid, 1965) explicó que recibió con "alboroto y alegría" la petición de presentar estos premios, y ha trabajado muy bien con la actriz mexicana Cecilia Suárez, con quien compartirá la conducción de la ceremonia.

"Hubo muy buena conexión. Le dije que me daba buena onda, hay gente que me pone nervioso y ella me da tranquilidad", apuntó.

Aprovechó también para hablar de sus proyectos profesionales, pues ahora quiere dar un giro a su trayectoria con la primera "comedia familiar" que se llamara "Padre no hay más que una".

"Estoy harto de que los niños no puedan ver mis películas, y quiero que toda la familia ría al unísono", subrayó.

La mexicana Cecilia Suárez (Tampico, 1971), nominada también a mejor actriz de teleserie iberoamericana por "La casa de las flores", dijo sentir "ilusión" por la nominación y por conducir la gala.

"De alguna forma ser presentadora y hacerlo con Santiago ha hecho un poco que se me olvide la nominación por estar trabajando en que la gala se disfrute y que la gente la pase bien y la pasemos bien todos", destacó.

Definió a Segura como "un caballero" y un "profesional en todo el sentido de la palabra".

"He disfrutado este tiempo colaborando juntos", dijo la actriz, conocida por su papel de Paulina de la Mora en la exitosa serie de Netflix, y deseó que todo el mundo disfrute de la ceremonia.

Sobre la segunda temporada "La casa de las flores", Suárez dijo que "ha sido mucho más enloquecida, más atrevida que la primera y considerablemente más osada y creo que se pueden divertir".

Después de la alfombra roja, a las 20.00 hora local (01.00 GMT del lunes) iniciará la esperada ceremonia de entrega de premios.

La sexta edición de los Premios Platino de cine iberoamericano tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque ecoturístico Xcaret, situado en la Riviera Maya del Caribe mexicano, que acoge estos galardones por segundo año consecutivo.

"Roma" parte como gran favorita al optar a nueve estatuillas, incluidas las de mejor película iberoamericana de ficción, mejor director y mejor guión.

En el apartado televisivo, "Arde Madrid" (España) es la gran favorita, con tres menciones, incluida la de mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana, donde competirá con "El Marginal II" (Argentina), "La casa de las flores" (México) y "Narcos: México" (México).

Los Platino están promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), y tienen el objetivo de impulsar el cine iberoamericano.