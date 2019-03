Sara Baras rinde un homenaje en Nueva York a maestros que "marcaron" al flamenco

La bailaora Sara Baras asegura que son los maestros como Paco de Lucía, Camarón o Carmen Amaya, a los que rinde homenaje en Nueva York con su espectáculo "Sombras", quienes "realmente han marcado un antes y un después" en el flamenco, frente a fenómenos más actuales como el de la cantante Rosalía.

"Creo en Paco de Lucía, en Camarón, en Antonio Gades, en Carmen Amaya, en Moraíto. Creo en artistas que realmente han marcado un antes y un después y son los que han traído todo tipo de público al flamenco. Rosalía está muy bien, pero es de ahora y yo creo que la grandeza y la riqueza que tiene el flamenco es de los maestros de antes", asegura Baras en una entrevista con Efe.

Baras estrena este jueves su espectáculo "Sombras" en el teatro New York City Center como cabeza del cartel Flamenco Festival, a punto de cumplir los veinte años de su celebración en la Gran Manzana, y con el que arranca una gira por Estados Unidos que le llevará también a Miami.

"Sombras" se trata de una "Farruca grande", un baile que ha marcado a la Premio Nacional de Danza de España en 2003 desde que arrancó su carrera hace casi treinta años y que ella, como "enamorada de los maestros", verlos bailar por farrucas era una cosa que la enloquecía.

"Es la obligación de dejarte llevar por lo que sientes. Bailar un baile en el que no tuviera que disfrazarme, que esconderme, en el que el riesgo de la soledad que tiene te hiciera crecer", explica con entusiasmo.

"'Sombras' es como una farruca grande que empieza y acaba y por el medio vas viajando", cambiando registros, estilos, colores y palos del flamenco, en un espectáculo en el que "todo tiene sentido, todo tiene un por qué, todo está lleno de alma".

Para Baras, "Sombras" es todo aquello que la ha acompañado durante estos veinte años de carrera con su compañía privada, aunque señala pocos contraluces a su éxito profesional: "Separarme de mi hijo es lo que peor llevo... Y es un sacrificio entre comillas", asegura.

Con todo, al preguntarle por esas "sombras" que representan los peores momentos, ella solo puede recordar a las niñas con síndrome de Rett -un trastorno en el desarrollo neurológico infantil caracterizado por una pérdida del uso voluntario de las manos-, ya que Baras es madrina de una asociación de niñas afectadas por esta enfermedad.

Asimismo, Baras también señala una falta de apoyo institucional en España para promover la cultura del flamenco, algo que contrasta con el soporte que recibe del público español.

"Yo solo tengo palabras de agradecimiento al público porque nosotros seguimos aquí porque el público nos apoyó desde el principio y sigue haciéndolo", afirma Baras.

"Pero después es verdad que hay cosas que te duelen, que te dan pena, que nuestro arte que realmente nace en nuestra tierra y que representa parte de nuestra cultura a veces tenga más sitio en otros lugares", critica, señalando la falta de ayudas, de escuelas y de compañías para los aprendices de flamenco.

La pasión por el flamenco no es única del pueblo español, sino que también la comparte la audiencia extranjera. "Yo siempre digo que el flamenco no entiende de fronteras, no tiene pasaporte, va directo al corazón", incide la bailaora.

"Cuando el sentimiento, cuando el alma, cuando la pasión entra en sus corazones es explosivo", continúa.

Para Baras, Nueva York es también una localización especial porque aquí fue donde pudo ver al "maestro" Paco de Lucía en directo.

"Uno de los días que recuerdo más importantes es el del maestro Paco de Lucía, al que yo he querido y admirado muchísimo y lo sigo haciendo. Tuve la suerte de verlo aquí en Nueva York... Tú lo observabas al estar dentro del público y observabas el cariño y el respeto" que la audiencia sentía hacia el intérprete.

La artista representará su espectáculo desde este jueves hasta el domingo, cuando pondrá rumbo a Florida, con cinco actuaciones entre el 13 y el 17 de este mes.